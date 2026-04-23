मथुरा की तहसील में नमाज पढ़ने पर बवाल, हिंदू संगठनों की कार्रवाई की मांग

Mathura News: मजहबी अकीदत और इबादत हर शख्स का निजी अधिकार माना जाता है, और नमाज अदा करना इस्लाम में एक जरूरी मजहबी फरीजा है. ऐसे में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, तो इसे उसके यकीन और अधिकार के रूप में भी देखा जाता है. हालांकि, जब यही मामला सार्वजनिक और सरकारी जगहों से जुड़ता है, तो नियम और व्यवस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है. मथुरा के छाता तहसील परिसर से सामने आया एक मामला इसी बहस को फिर से हवा दे रहा है.

उत्तर प्रेदश के मथुरा जिले के छाता तहसील परिसर में बुधवार (22 अप्रैल) शाम सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़े जाने की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो तेजी से फैल गई. बताया जा रहा है कि यह नमाज प्रशासनिक सभागार और वीमेंस टॉयलेट के पास पढ़ी गई, जिससे वहां मौजूद अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली.

बताया जा रहा है कि घटना उस समय की है जब तहसील में नियमित कामकाज चल रहा था. इसी दौरान कुछ लोग प्रशासनिक सभागार के पास पहुंचे और वहीं नमाज अदा करने लगे. थोड़ी ही देर में इस घटना की जानकारी पूरे परिसर में फैल गई और इसका वीडियो भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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तहसील में नमाज पढ़ने से भड़के दक्षिणपंथी

दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकारी परिसर का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कामों के लिए तय किया गया है, ऐसे में वहां इस तरह की सरगर्मी नियमों के खिलाफ है. इसको कुछ अधिवक्ताओं ने खुलकर आपत्ति जताई है और इसे नियमों की अनदेखी बताया है.

इस मौके पर विरोध में शामिल कुछ अधिवक्ताओं के साथ दक्षिणपंथी लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि सरकारी परिसर में किसी भी तरह की मजहबी सरगर्मी की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसे में यह घटना कैसे घटी? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला शौचालय के पास इस तरह की घटना से वहां आने-जाने वाली महिलाओं को असुविधा हुई, जो सामाजिक मर्यादा के हिसाब ठीक नहीं है.

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अधिवक्ताओं के एक समूह ने इस मामले में सीनियर अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, इस पूरे मामले पर तहसील प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

नमाज को लेकर क्या है नियम?

बता दें, सरकारी कार्यालयों और अदालत परिसरों में नमाज या दूसरी मजहबी सरगर्मियों को लेकर स्पष्ट नियम है कि यह पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन बिना इजाजत करना उचित नहीं माना जाता है. वह भी ऐसी जगह जहां पर सरकारी काम रुकावट आए. संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर शख्स को अपने मजहब को पालन करने की आजादी है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है.

ऐसे में सरकारी परिसरों में अगर नमाज या पूजा से कामकाज प्रभावित होता है, भीड़ जुटती है या प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन होता है, तो धारा 144, IPC 188 जैसे प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है. हालांकि, सिर्फ इबादत करना अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में यह कानूनी मामला बन सकता है. अकेले इबादत करना बगैर किसी को परेशान किये तो यह कानून के मुताबिक है, और कोई जुर्म नहीं बनता है.

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