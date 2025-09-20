मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां पर पुलिस का शिकंजा; कोर्ट ने कहा-देखते ही तुरंत...
मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां पर पुलिस का शिकंजा; कोर्ट ने कहा-देखते ही तुरंत...

Afsha Ansari Case: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी लंबे समय से फरार हैं. मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज मुकदमे में उनके खिलाफ पहले ही गैंगस्टर एक्ट और 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई हो चुकी है. उनके खिलाफ कोर्ट ने लुक आउट नोटिस जारी किया है. पुलिस ने उनको ढूंढने के लिए लगातार दबिश दे रही है और सर्च ऑपरेशन चला रही है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:42 PM IST

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी अफशां अंसारी (फाइल फोटो)
Mau News Today: मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते दिनों उनके छोटे बेटे उमर अंसारी को एक मामले में जमानत मिल गई थी. वहीं अब उनकी मुख्तार अंसारी की बीवी अफशां अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. अफशां अंसारी को लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही है.

बता दें, मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में दर्ज मुकदमे में अफशां अंसारी वांछित हैं. इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हालांकि, गिरफ्तारी से बचने के लिए अफशां अंसारी लंबे समय से फरार हैं. जिसकी वजह से अब कोर्ट के जरिये अफशां अंसारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए लुक आउट नोटिस जारी किया गया है.

82- 83 CRPC की कार्यवाही पूरी

पुलिस लगातार अफशां अंसारी की तलाश कर रही है. उनके खिलाफ पहले ही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हो चुकी है और उन पर पचास हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है. लंबे समय से फरार रहने की वजह से उनके खिलाफ धारा 82 और 83 सीआरपीसी की कार्यवाही भी पूरी की जा चुकी है.

अदालत द्वारा जारी लुक आउट नोटिस के बाद पुलिस को आदेश मिला है कि अफ़शां अंसारी कहीं भी दिखाई दें तो तुरंत गिरफ्तार किया जाए. इसके लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. लगातार दबिश और तलाशी अभियान के जरिए उनके बारे में सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

मऊ सीओ सिटी अंजनी पाण्डेय ने बताया कि "वांछित अभियुक्ता की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं. पहले गैंगस्टर की कार्यवाही की गई थी, इन पर 50 हजार का इनाम भी है. इनके खिलाफ 82 और 83 सीआरपीसी की कार्यवाही हो चुकी है." उन्होंने आगे कहा, "कोर्ट के जरिये लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है. इन्हें कहीं पर भी देखा जाने पर गिरफ्तारी के आदेश हैं. पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इनके खिलाफ आगे की विधिक कार्यवाही जारी है."

UP NewsMau NewsAfsha Ansarimuslim news

