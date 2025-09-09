क्या अंसारी परिवार का वारिस होने की सज़ा भुगत रहे अब्बास अंसारी; जानें उनकी शिक्षा और कुल नेटवर्थ

Abbas Anasari News: मऊ विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हेट स्पीच के एक मामले में इतवार (8 सितंबर) को उनकी सजा पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता सचिवालय ने बहाल कर दी. दरअसल, हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तीन साल की सजा सुनाई थी.

निचली अदालत के इस फैसले को अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी, जिससे मऊ विधानसभा सीट पर उप चुनाव की तैयारियों में मसरूफ सियासी दलों को गहरा झटका लगा.

उत्तर प्रदेश की सियासत में खासकर पूर्वांचल में अंसारी परिवार का दबदबा रहा है. अब्बास अंसारी के वालिद और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी मऊ सीट से पांच बार विधायक रहे हैं. बीते साल 28 मार्च 2024 को बांदा जिले में हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है. इस समय अंसारी परिवार कई तरह से कानूनी दाव पेंच में उलझा हुआ है. अब्बास अंसारी की वालिदा अफशां अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसी वजह से पुलिस ने बैंक में जमा उनकी लाखों की संपत्ती को फ्रीज कर दिया है. अफशां अंसारी लंबे समय से फरार हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया है.

विरासत में मिली अब्बास को सियासत

अब्बास अंसारी को सियासत विरासत में मिली है. अब्बास अंसारी का जन्म 12 फरवरी 1992 को उत्तर प्रदेश में हुआ. वह पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े बेटे हैं, मुख्तार अंसारी मऊ सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. अब्बास के परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी है, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. सीनियर मुख्तार अंसारी ने मुसलमानों की तालीम के बड़ा काम किया, वह दिल्ली की मशहूर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक थे.

इतना ही नहीं अब्बास अंसारी के चाचा अफजल अंसारी और सिबगतुल्लाह अंसारी भी उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी एक्टिव हैं. अफजल अंसारी, वर्तमान में गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जबकि अब्बास अंसारी के बड़े चाचा सिबगतुल्लाह अंसारी सियासत में आने से पहले अंसारी इंटर कॉलेज में टीचर थे, बाद में उन्होंने सियासत में एंट्री ली और दो बार विधायक रहे. वहीं, अब्बास के दादा सुबहानअल्ला अंसारी भी मुहम्मदाबाद नगर पंचायत और बाद में नगर पालिक के अध्यक्ष रहे हैं.

शूटिंग में रह चुके हैं चैंपियन

सियासत में आने से पहले अब्बास अंसारी नेशनल लेवल के शूटिंग चैंपियन रह चुके हैं. वह स्कीट और शॉटगन शूटिंग में माहिर हैं. उन्होंने साल 2011 में अपने पहले नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद कुल तीन बार नेशनल चैंपियनशिप बने. अब्बास अंसारी खेलों प्रति काफी समर्पित दिखाई पड़ते हैं, गाहे बगाहे इसकी मिसाल देखने को मिल जाती है. उनकी कौशल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्बास अंसारी ने जर्मनी और फिनलैंड में हुई शूटिंग वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया.

चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक, अब्बास अंसारी ने साल 2011 में गुरुग्राम के मशहूर जी डी गोयंका वर्ल्ड स्कूल से 12वीं पास की और फिर बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की. अब्बास अंसारी ने अपना सियासी सफर साल 2016 में किया था. उन्होंने अपने खेल (स्पोर्ट्स) करियर को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी (BSP) जॉइन किया. उनके परिवार का पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर गाजीपुर-मऊ क्षेत्र में सियासस से गहरा जुड़ाव रहा है. अंसारी परिवार मुस्लिम वोटरों का समर्थन हासिल करने में आगे रहा है. सियासत से परे वह और उनकी फैमिली हमेशा सामाजिक कल्याण के काम करती रही है.

सियासी करियर रहा है काफी उथल-पुथल

साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार अब्बास अंसारी बीएसपी के टिकट पर घोसी सीट से चुनाव लड़ा था. उस समय उनकी उम्र महज 25 साल थी. हालांकि, बीजेपी के फागू चौहान से हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने उनके सियासी करियर को एक नया मोड़ दिया. साल 2022 में अब्बास ने बीएसपी का दामन छोड़कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) में शामिल हो गए, जो समाजवादी पार्टी (SP) का सहयोगी दल थी.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मऊ सीट से टिकट दिया, जो लंबे समय तक उनके पिता के कब्जे में रही थी. यह परिवार में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत था, क्योंकि मुख्तार अंसारी कई आपराधिक मामलों में जेल में बंद थे. अब्बास अंसारी ने वालिद से मिली सियासी विरासत को परवान चढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसका उन्हें फायदा मिला. न सिर्फ मुस्लिम वोटर्स में बल्कि हिंदू समुदाय के साथ अन्य धर्म के वोटर्स में भी उन्होंने गहरी पैठ बनाई.

साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से बड़ी जीत हासिल की. उन्होंने बीजेपी के अशोक सिंह को 38,116 वोटों के अंतर से हराया. अब्बास ने विधायक के तौर पर शपथ ली और अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया. चुनाव के समय उन्होंने लगभग 9.2 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी और कोई कर्ज नहीं बताया था, लेकिन उनके खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज थे. जिनमें उनके परिवार से जुड़े आरोप भी शामिल थे. अपने पिता से अलग अब्बास को शुरू में एक साफ-सुथरी छवि वाला नेता माना गया. उनका खेलकूद का बैकग्राउंड नौजवानों को आकर्षित करने में मददगार साबित हुआ.

बीवी के साथ जेल में पकड़े गए

अब्बास अंसारी का करियर भी उनके पिता की तरह कानूनी विवादों से घिरा रहा है. नवंबर 2022 में चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके परिवार के कारोबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उन्हें जमानत नहीं मिली और वे 2024 तक जेल में रहे, जिसमें चित्रकूट और बाद में कासगंज जेल शामिल रही. खबरें आईं कि वे जेल में रहकर अपनी बीवी निखत अंसारी के फोन से कारोबार कर रहे थे और उनसे अवैध तरीके से मिल रहे थे.

मई 2025 में बड़ा झटका लगा जब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च 2022 को दिए गए भड़काऊ बयान के लिए दो साल की सजा सुनाई और उन्हें नफरत फैलाने वाला भाषण देने का दोषी ठहराया. भारत के प्रतिनिधित्व कानून के तहत अब्बास अंसारी को तुरंत विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया. इससे मऊ सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराने को लेकर चर्चा शुरू होग गई. उससे पहले मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अलग मामले में कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी, जिससे वे अस्थायी रूप से जेल से बाहर आ गए.

हालिया घटनाक्रम और विधायकी दोबारा हुई बहास

20 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज कर दिया और दो साल की सजा पर रोक लगा दी. इससे अब्बास को फिर से मऊ सदर से SBSP विधायक के रूप में बहाल कर दिया गया. 8 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता को खत्म कर दिया और उपचुनाव टाल दिया. इससे उनकी सियासी स्थिति स्थिर हुई और क्षेत्र में फैली अनिश्चितता दूर हुई. अब वे दोबारा विधायक के तौर पर काम कर सकते हैं.

कितनी है अब्बास अंसारी के पास संपत्ति?

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दायर हलफनामे के मुताबिक, मऊ से विधायक अब्बास अंसारी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 9 करोड़ 18 लाख 43 हजार 478 रुपये बताई थी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके ऊपर अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से लखनऊ, गाजीपुर और मऊ कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई जारी है.

कितनी है चल-अचल संपत्ति

अब्बास अंसारी के पास एक करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास उस समय 1,75,000 रुपये नकद थे, जबकि उनकी पत्नी निखत अंसारी के पास 75,000 रुपये नकद मौजूद थे. इसके अलावा उनके पास 28 लाख 89 हजार 240 रुपये कीमत की गाड़ी भी थी. गहनों के शौकीन अब्बास अंसारी के पास 12 लाख 50 हजार रुपये मूल्य के सोने और हीरे के गहने हैं. उनकी पत्नी निखत अंसारी के पास 19 लाख 70 हजार रुपये मूल्य के 200 ग्राम सोने के गहने हैं.

शूटर रह चुके अब्बास अंसारी के पास 43 लाख रुपये मूल्य की बंदूकें भी दर्ज हैं. कुल मिलाकर उनकी चल संपत्ति 90 लाख 89 हजार 478 रुपये है, जबकि उनकी बीवी निखत अंसारी के पास 21 लाख 66 हजार रुपये की चल संपत्ति है. दोनों मिलाकर कुल 1 करोड़ 12 लाख 55 हजार 478 रुपये की चल संपत्ति के मालिक हैं.

अचल संपत्ति के मामले में अब्बास अंसारी के पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन मऊ में दो, गाजीपुर में दो और लखनऊ में एक प्लॉट व मकान उनके नाम पर हैं. ये प्लॉट गैर कृषि, व्यावसायिक तथा आवासीय उपयोग के लिए हैं. कुल मिलाकर उनकी अचल संपत्ति 8 करोड़ 5 लाख 88 हजार रुपये की बताई गई थी. उनके नाम पर साल 2022 में कोई बैंक लोन नहीं था, जिससे उनकी संपत्ति का पूरा मूल्य कर्ज से मुक्त था.

