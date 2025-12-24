Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3051408
Zee SalaamIndian Muslim

तौहीद है इस्लाम ही नींव, महमूद मदनी का RSS लीडर के बयान पर पटलवार

Jamiat Ulema E Hind: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी का आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर पलटवार आया है. उनका कहना है कि महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद होसबाले इस्लाम को समझने में बहुत कम संजीदगी दिखा रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 24, 2025, 08:17 AM IST

Trending Photos

तौहीद है इस्लाम ही नींव, महमूद मदनी का RSS लीडर के बयान पर पटलवार

Jamiat Ulema E Hind: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के कथित बयान की कड़ी आलोचना की है. दरअसल, होसबाले कहा था कि मुसलमानों को सूरज, नदियों और पेड़ों की पूजा करनी चाहिए. इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और लोगों ने उन्हें नमाज पढ़ने तक की बात कही थी. अब मौलाना महमूद असद मदनी का इस मसले पर बयान आया है.

क्या बोले मौलाना महमूद मदनी?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और इस्लाम की बुनियादी आस्था तौहीद यानी एक ईश्वर पर विश्वास और सिर्फ उसी की इबादत करना है. यह बात किसी भी पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए न तो अनजानी है और न ही अस्पष्ट है.

इस बात का है गहरा अफसोस

मदनी ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर होने के बावजूद होसबाले और आरएसएस के दूसरे सीनियर पदाधिकारी इस्लाम और मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को समझने में बहुत कम गंभीरता दिखा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तौहीद है इस्लाम की नींव

इस्लाम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तौहीद और नबूवत पर विश्वास इस्लाम की नींव है. इन बुनियादी सिद्धांतों से ज़रा-सी भी हटने पर व्यक्ति इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है. मौलाना मदनी ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन, प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना और उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश करना एक अलग बात है, जबकि पूजा करना बिल्कुल अलग टॉपिक है.

होसबाले के बयान पर विवाद

गौरतलब है कि हाल ही में होसबाले ने यह सुझाव दिया था कि नमाज़ अदा करने वाले मुसलमान भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी की पूजा करें. इस बयान के बाद कई मुस्लिम लीडर्स का बयान आया था और उन्होंने कहा था जिनमें से कई लोगों ने कहा था कि होसबाले को नमाज अदा करनी चाहिए उससे भी शरीर की एक्सरसाइज होती है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Maulana Mahmood Madanimuslim newshindi news

Trending news

Isa Alaihissalam
जमीन से आसमान तक; ईसा (अ.स.) के वो चमत्कार जिन्हें जान आज भी दुनिया है हैरान
Isa Alaihis Salam
गहवारे से नबूवत का ऐलान; हजरत ईसा (अ.स.) की पैदाइश का हैरतअंगेज वाकया
Delhi News
JMI में 'मुस्लिमों पर अत्याचार...' सवाल पर बवाल, प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी सस्पेंड
Uttarakhand news
मदरसा बोर्ड से रुकी हुई थी मुसलमानों की तरक्की; खत्म होने पर शादाब शम्स का अजीब दावा
Himachal Pradesh News
हिमाचल प्रदेश गुड़िया रेप केस: हाईकोर्ट ने पूर्व IG जहूर जैदी की उम्र कैद पर लगाई रोक
Delhi High Court
दुबई में भाई हिरासत में, 15 महीने से कोई खबर नहीं; HC पहुंचीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली
UP News
Akhlaq Mob Lynchinh Case: सरकार को पड़ गए लेने के देने; कोर्ट ने दिया जोरदार झटका!
Asim Munir on Muslim Ummah Speech
अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम हों इकट्ठा, मुनीर के बयान पर क्यों मचा हंगामा?
Afghanistan news
IPL की राह पर अफगानिस्तान, 2026 में लौटेगा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग
UP News
फास्ट फूड बना साइलेंट किलर, 16 साल के छात्रा की दर्दनाक मौत; डॉक्टरों ने दी खास सलाह