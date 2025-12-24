तौहीद है इस्लाम ही नींव, महमूद मदनी का RSS लीडर के बयान पर पटलवार

Jamiat Ulema E Hind: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के कथित बयान की कड़ी आलोचना की है. दरअसल, होसबाले कहा था कि मुसलमानों को सूरज, नदियों और पेड़ों की पूजा करनी चाहिए. इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और लोगों ने उन्हें नमाज पढ़ने तक की बात कही थी. अब मौलाना महमूद असद मदनी का इस मसले पर बयान आया है.

क्या बोले मौलाना महमूद मदनी?

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं और इस्लाम की बुनियादी आस्था तौहीद यानी एक ईश्वर पर विश्वास और सिर्फ उसी की इबादत करना है. यह बात किसी भी पढ़े-लिखे व्यक्ति के लिए न तो अनजानी है और न ही अस्पष्ट है.

इस बात का है गहरा अफसोस

मदनी ने कहा कि उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर होने के बावजूद होसबाले और आरएसएस के दूसरे सीनियर पदाधिकारी इस्लाम और मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं को समझने में बहुत कम गंभीरता दिखा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तौहीद है इस्लाम की नींव

इस्लाम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तौहीद और नबूवत पर विश्वास इस्लाम की नींव है. इन बुनियादी सिद्धांतों से ज़रा-सी भी हटने पर व्यक्ति इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है. मौलाना मदनी ने यह भी ज़ोर देकर कहा कि ज़मीन, प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना और उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश करना एक अलग बात है, जबकि पूजा करना बिल्कुल अलग टॉपिक है.

होसबाले के बयान पर विवाद

गौरतलब है कि हाल ही में होसबाले ने यह सुझाव दिया था कि नमाज़ अदा करने वाले मुसलमान भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी की पूजा करें. इस बयान के बाद कई मुस्लिम लीडर्स का बयान आया था और उन्होंने कहा था जिनमें से कई लोगों ने कहा था कि होसबाले को नमाज अदा करनी चाहिए उससे भी शरीर की एक्सरसाइज होती है.