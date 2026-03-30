योगी की मां पर टिप्पणी करना मौलाना को पड़ा भारी, अज्ञात लोगों ने किया किडनैप

Maulana Abdullah Kidnap News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलाना अब्दुल्लाह सलीम क़ासमी को सरेराह अज्ञात हथियारबंद लोगों ने किडनैप कर लिया. आज (30 मार्च) लगभग 11:30 बजे मौलाना अब्दुल्लाह सलीम क़ासमी को बिहार के जिला पूर्णिया के दलमालपुर क्षेत्र में सिविल ड्रेस में मौजूद अज्ञात लोगों द्वारा बंदूक की नोक पर उठा लिया गया. यह घटना बेहद चिंताजनक है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. अब तक अगवा करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है.

दरअसल, मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके बाद से मौलाना अब्दुल्लाह सलीम क़ासमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के 84 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है और कई जगहों पर विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं. साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. हालांकि यह अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि मौलाना को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है. इसलिए इस घटना को किडनैपिक बताया जा रहा है.

यह भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी की मांग के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले को लेकर पुलिस ने सिविल ड्रेस में उनकी गिरफ्तारी की होगी, स्थिति पूरी तरह अस्पष्ट बनी हुई है. ऐसे समय में जरूरी है कि सच्चाई सामने आए और कानून निष्पक्ष रूप से अपना काम करे.

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गौरतलब है कि मौलाना अब्दुल्लाह सलीम कासमी ने एक सभा के दौरान योगी की मां को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कैसा कानून बना है, अगर ढाई सौ ग्राम तक योगीजी की माँ का मांस पाया जाए तो आरोपी घुटने से नीचे गोली से छेद करने का ऑर्डर है. इस बयान को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना ने गाय को योगी की मां का मांस बोला, लेकिन उसका मतलब गाय का मांस था. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि इस बयान योगी जी की मां के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई. बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में लोगों ने प्रदर्शन किया, संबंधित मौलाना का पुतला दहन किया और गिरफ्तारी की मांग की थी.