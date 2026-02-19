‘मुसलमान खत्म करने वाले खुद खत्म हुए’, मोहन भागवत के बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार

Maulana Madani on RSS Chief: हाल ही में RSS चीफ मोहन भागवत के "मुसलमानों की घर वापसी" वाले बयान से देश में हंगामा मच गया है. इस बवाल के बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने भागवत के बयान की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद शुरू से ही ऐसी कम्युनल और नफरत फैलाने वाली सोच का कट्टर विरोधी रहा है और जब तक यह रहेगा, इसका विरोध करता रहेगा.

मौलाना एक एक बयान जारी करते हुए एक्स पर लिखा, "सत्तर साल पहले जो लोग ये बातें कहते थे, वे तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज उनसे कहा जा रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों को "वापस लाया जाएगा." ऐसा लगता है जैसे सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दूध पिलाया गया है और किसी को नहीं. सच तो यह है कि कोई भी आवाज़ जो देश को तबाही, बर्बादी, अशांति और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाए, वह देश के प्रति वफादारी की आवाज़ नहीं हो सकती."

जो बातें सत्तर वर्षों में कहने वाले पैदा नहीं हुए थे, आज वो बातें कही जा रही हैं कि बीस करोड़ मुसलमानों की "घर वापसी" कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो सिर्फ उन्हीं लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया है, बाकी और किसी ने नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि हर वह आवाज़ जो देश को तबाही, बर्बादी,… pic.twitter.com/OYJQySAVLx
— Arshad Madani (@ArshadMadani007) February 18, 2026

'देश भड़काई जा रही है नफरत की आग'

उन्होंने आगे लिखा, "आज देश के अंदर नफरत की आग भड़काई जा रही है, हत्या और हिंसा का माहौल है, दिनदहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, गाय के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और सरकार चुप है. इसके बावजूद, कुछ लोग यह कहते रहते हैं कि इस देश में सिर्फ़ वही लोग रहेंगे जो उनकी सोच को मानते हैं. यह सोच न सिर्फ़ भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए भी बहुत खतरनाक है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद शुरू से ही ऐसी सांप्रदायिक और नफ़रत फैलाने वाली सोच का कड़ा विरोध करती रही है और जब तक यह रहेगी, इसका विरोध करती रहेगी."

मुसलमान को कोई नहीं कर सकता है खत्म

अरशद मदनी ने लिखा, "मुसलमान ज़िंदा हैं और अपने धर्म के प्रति सच्चे रहेंगे. जिन्होंने मुसलमानों को खत्म करना चाहा, वे खुद खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम ज़िंदा है और कयामत के दिन तक ज़िंदा रहेगा और इस देश में शांति, भाईचारा और आपसी मेलजोल सिर्फ़ एक सेक्युलर संविधान की छाया में ही मुमकिन है. याद रखें, धर्म के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा मंजूर नहीं है. सभी धर्म इंसानियत, सहनशीलता, प्यार और एकता का संदेश देते हैं. इसलिए, जो लोग नफ़रत और हिंसा फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने धर्म के सच्चे मानने वाले नहीं हो सकते. हमें हर लेवल पर ऐसे लोगों की बुराई करनी चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए."