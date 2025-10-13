अपने देश में पिट रहा है भारत का मुसलमान, कोई बाहर से क्यों आएगा: मौलाना अरशद मदनी

Maualana Arshad Madani on Population: अमित शाह के बयान पर मौलाना अरशद मदनी का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि जिस देश में मुसलमान पिट रहा हो, वहां दूसरे मुल्क से कोई मुसलमान क्यों आना चाहेगा.
Maualana Arshad Madani on Population: मौलाना अरशद मदनी ने अमित शाह के इस बयान पर रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी घुसपैठ की वजह से बढ़ी है. अरशद मदनी ने गृह मंत्री के इस बयान को गलत करार दिया और कहा कि जिस मुल्क में मुसलमान पिट रहा हो, उसके घरों और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा हो, वहां कोई दूसरे देश से मुसलमान क्यों आना चाहेगा. बता दें, अमित शाह के इस बयान का कई अपोजीशन लीडर्स ने विरोध किया था.
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की भी आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की भी आबादी बढ़ी है. मुसलमानों को मारते हो, कत्ल करते हो, उनके घरों को तोड़ते हो और उनकी मस्जिदों को तोड़ते हो और मुसलमान इतना पागल है कि वह अपना वतन छोड़कर भारत आएगा. ये कोई अकल की बात नहीं है. कोई भी बड़े से बड़ा आदमी कहे झूठ बोलता है.
मौलाना अरशद मदनी का यह बयान उस दिन आया, जिस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सहारनपुर के देवबंद पहुंचे हुए थे. उन्होंने दारुल उलूम में तलबा से मुलाकात की और साथ ही सनद हासिल की. इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह मेरी मादरे इल्मी है.
बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है. इसके पीछे उन्होंने घुसपैठियों को वजह बताया था. एक रैली को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा था कि क्या प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार घुसपैठियों को होना चाहिए या फिर देश के नागरिकों को होना चाहिए. इसके साथ ही अमित शाह ने कहा भारत सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का काम करेगी.