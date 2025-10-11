Advertisement
Maulana Arshad Madani ने बताया तालिबान से क्या है दारुल उलूम का रिश्ता?

Maulana Arshad Madani on Taliban: मौलाना अरशद मदनी ने जानकारी दी है कि आखिर तालिबान और दारुल उलूम देवबंद का क्या रिश्ता है. उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री मुत्तकी अपनी मादरे इल्मी को देखने आए हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 11, 2025, 12:11 PM IST

Maulana Arshad Madani on Taliban: आज अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी दारुल उलूम, देवबंद शिरकत कर रहे हैं. इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है. उन्होंने बताया है कि तालिबान के साथ दारुल उलूम देवबंद का क्या रिश्ता है.

क्या बोले मौलाना अरशद मदनी?

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 1915 के अंदर दारुल उलूम के सदर शेखुल हिंद ने अपने शागिर्द को, जो दारुल उलूम से फाज़िल थे उन्हें अफगानिस्तान भेजा था. ताकि एक निर्वासिक सरकार बनाई जा सके. वह वहां जाकर हुकूमत में मौजूद काज़ी अब्दुल रज्जाक से मिले जो दारुल उलूम से पढ़े हुए थे. उन्होंने उनकी मुलाकात अमीर हबीबुल्लाह से मिलवाया. इसके बाद जाकर देश की पहली निर्वासित सरकार बनी.

बता दें, निर्वासित सरकार वह सरकार होती है, जो देश के बार रहकर देश पर शासन करने का दावा करती है. मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थी और इस सरकार का गठन 1 दिसंबर 1915 में हुआ था. राजा महेंद्र प्रताप सिंह उस समय के राष्ट्रपति बने थे.

हमारा इल्मी और तालीमी ताल्लुक

मौलाना अरशद मदनी आगे कहते हैं कि तालिबान से हमारा ताल्लुक इल्मी और तालीमी भी है, इसके साथ-साथ आज़ादी की जंग के लिए जो हमारा किरदार था, उससे उन्होंने फायदा उठाया. जिस तरह हमारे लोगों ने ब्रिटेन सरकार को हराया है. ठीक उसी तरह तालिबान ने रूस और अमेरिका को धूल चटाने का काम किया है. यही वजह है वह आज देवबंद में आ रहे हैं.

इंतेजाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कोई इंतेजाम नहीं किए हैं. वह अपने मादरे इल्मी को देखने आए हैं और वह अपने पुर्खों की उस जगह को देखने आए हैं, जहां से उन्होंने तालीम हासिल की. वह हदीस के सबक में बैठेंगे और फिर हमारे असातजा से बात करेंगे.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

