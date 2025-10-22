Advertisement
हलाल सर्टिफिकेट से आतंक को फंडिंग, तो कर क्या रहा है इंटेलिजेंस; मौलाना के योगी से तीखे सवाल

Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को आतंकवाद से जोड़ते हुए लोगों से अपील की है कि वह हलाल के नाम पर एक रुपये भी न दें. इस बयान पर मौलाना चांद मियां ने सीएम योगी को करारा जवाब दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:34 PM IST

हलाल सर्टिफिकेट से आतंक को फंडिंग, तो कर क्या रहा है इंटेलिजेंस; मौलाना के योगी से तीखे सवाल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की एक सभा में भाषण देते हुए हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया. उन्होंने लोगों से हलाल सर्टिफिकेट का विरोध करने और देखकर सामान खरीदने की अपील की है. इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज सीएम योगी के हलाल सर्टिफिकेट पर दिए गए बयान का विरोध कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में हलाल सामान का उपयोग करने और हराम से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं. 

मुख्यमंत्री योगी के बयान पर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन से जुड़े मौलाना चांद मियां ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद में नहीं, बल्कि बेवा औरतों और कमजोर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है. उन्होंने सीएम योगी की बयान को बेफिजूल का बयान करार दिया. उन्होंने यह भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देने का काम मुसलमान करता है, इसलिए इसे आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुसलमान जब भी कोई सामान खरीदेगा तो वह पहले हलाल सर्टिफिकेट देखेगा कि वह सामान हलाल है या हराम. 

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के तहत मंगलवार को विचार-परिवार कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एक बड़ी बात कही. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप सामान खरीदने जाएं तो हलाल सर्टिफिकेट चेक करें.

उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी न दें. सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के जरिए होने वाली आमदनी को धर्मांतरण, लव जेहाद के लिए फंडिंग की जाती है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Maulana Chand MiyaCM Yogi Halal Certificate

