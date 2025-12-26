Bareilly Violence: मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट

Baraiely Violence Case: बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 12 मुकदमों में से 10 मुकदमों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. इस मामले में मुख्य मुकदमे की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर दी गई, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

बीते 26 सितंबर को बरेली में पुलिस और I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. इस घटना के बाद मुख्य मुकदमा दर्ज किया गया. इस मुकदमे की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई. क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने इस चार्जशीट में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 लोगों को आरोपी बनाया है. तकनीकी साक्ष्यों के साथ गंभीर धाराएं बरकरार रखी गईं हैं. इससे आरोपियों की जमानत की राह भी आसान नहीं होगी।

मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर आए लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो गई. इस घटना को लेकर उसी दिन पांच थानों में 12 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीं. इनमें से पांच मामले कोतवाली थाने में ही दर्ज किए गए थे. कोतवाली के अलग-अलग चौकी प्रभारियों ने चार मामले सामान्य धाराओं में दर्ज कराए थे. एक मामला कोतवाली प्रभारी रहे अमित पांडेय ने दर्ज कराया था. इस मुख्य मामले की विवेचना पहले एसआईटी ने की. बाद में मामला क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर को सौंप दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आपराधिक व पेंचीदा मामलों की विवेचना के जानकार संजय धीर ने इस मुकदमे में 46 उन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है जो गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं या जमानत करा चुके हैं. पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान व अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी में भी जुटी है. गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

मौलाना तौकीर रजा खां, नदीम खां, फरमान, सरफराज, रिहान, तौहीद, मुस्तकीम, मुनीफुद्दीन, जफरुद्दीन, इमरोज, शरीफ, इमाम मुशारुफ, शमशेर, अजीम अहमद, ओवैश, आमिर, राहिल, साजिद, समीर, जीशान, फैसल, इदरीश, इकबाल, अब्दुल नफीस, फैजान खान, मेहताब खान, रईस, नफीस खां, मोहम्मद सरफराज, फरहान, जाबिर कुरैशी, मोईन उर्फ सजले, गुड्डू अहमद, अयान, शेरू, हस्सान, मुनीर अहमद उर्फ मुनीर इदरीशी, हनीफ, जीशान रजा, आरिफ, फैजल नबी, अफजाल बेग, फरहत, मोईन अली खां, नदीम सकलैनी उर्फ अनीस सकलैनी उर्फ अनीस मियां और शफीले अहमद उर्फ शफी अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्राइम ब्रांच वांछित आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है.