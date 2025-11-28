Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3021826
Zee SalaamIndian Muslim

बहुविवाह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, CM हिमंता के इस विधेयक का मौलाना कर रहे विरोध

Assam Anti Polygamy Bill 2025: असम विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है. इस विधेयक के पास होने पर विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समाज के उलेमा और विपक्ष के नेताओं का कहना है कि यह विधेयक एक समुदाय को टार्गेट करने के लिए पास किया गया है, ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

बहुविवाह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, CM हिमंता के इस विधेयक का मौलाना कर रहे विरोध

Assam Anti Polygamy Bill 2025: असम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री  हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए एक नया कानून बनाया है. दरअसल, असम विधानसभा में आज (27 नवंबर) को बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 (Assam Prohibition of Polygamy Bill-2025) को पारित किया गया. इस विधेयक के पास होने के बाद असम में एक से ज्यादा शादी करने को अपराध माना जाएगा. इस मामले पर देश भर में सियासी बवाल खड़ा हो गया है. वहीं, इस विधेयक के पारित होने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. 

असम विधानसभा में पारित 'बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक से ज्यादा शादी का कॉन्सेप्ट इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी दी है और धार्मिक स्वतंत्रता सभी का मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि हर समुदाय को इस बात का कानूनी हक है कि वो अपने पर्सनल मामलों में अपने पर्सनल कानूनों पर अमल कर सकता है.

उन्होंने आगे कहा एक से ज्यादा शादियों का कॉन्सेप्ट इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने इस विधेयक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उसे कैसे वैध करार दिया जा सकता है?

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के सहारे दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस विधेयक में शामिल विवादित प्रावधानों पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस विधेयक में बहुविवाह करने वालों की सरकारी नौकरी और वोटिंग अधिकार खत्म करने का प्रावधान सही नहीं है. उन्होंने कहा कि वोटिंग और नौकरी सभी का अधिकार होता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता है.

कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि भारत में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके लिए कानून बने हैं, असम सरकार को उन लोगों के कानूनों को भी ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस विधेयक के सहारे समुदायों के बीच फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के सहारे कुछ वर्गों को दबाने की कोशिश की जा रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Assam Anti Polygamy Bill 2025minority newsToday News

Trending news

Assam Anti Polygamy Bill 2025
बहुविवाह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, CM हिमंता के इस विधेयक का मौलाना कर रहे विरोध
UP News
योगी सरकार की उर्दू नामों से दुश्मनी उजागर, फाजिलनगर अब होगा पावा नगरी!
Sanjauli Masjid News
हिंदू संगठन के चेतावनी के बाद संजौली मस्जिद में नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज
Cab driver
कैब ड्राइवर बोला, आप मुस्लिम हैं?'..फिर ले गया अपने इलाके; पुलिस ने महिला को बचाया
usa news
खून से सने हैं, दुनिया भर में माइनॉरिटी राइट का ठेका लेने वाली US सरकार और मीडिया!
Iran US secret message rumors
गुप्त मैसेज की खबरें झूठी! ईरान का अमेरिकी दावों पर पलटवार, खामेनेई बोले- झगड़े बढ़ा..
Uttar Pradesh SIR News
UP के लोग नहीं करवा पा रहे हैं SIR में नाम दर्ज,जिया उर रहमान ने ECI से की बड़ी मांग
Assam news
असम: बहुविवाह बैन बिल पास; मुस्लिमों से लेकर विपक्ष तक तगड़ा विरोध, जानें क्या कहा?
Donald Trump
Hijab में लिपटी रहती है, भाई से की शादी; इलहान उमर पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
West Bengal news
आधार कार्ड वाला बाप बोला, मेरा नहीं है कोई रिश्ता; BDO के पास पहुंची अनोखी गुहार