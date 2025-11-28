बहुविवाह इस्लाम का अभिन्न हिस्सा, CM हिमंता के इस विधेयक का मौलाना कर रहे विरोध

Assam Anti Polygamy Bill 2025: असम में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए एक नया कानून बनाया है. दरअसल, असम विधानसभा में आज (27 नवंबर) को बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 (Assam Prohibition of Polygamy Bill-2025) को पारित किया गया. इस विधेयक के पास होने के बाद असम में एक से ज्यादा शादी करने को अपराध माना जाएगा. इस मामले पर देश भर में सियासी बवाल खड़ा हो गया है. वहीं, इस विधेयक के पारित होने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

असम विधानसभा में पारित 'बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक से ज्यादा शादी का कॉन्सेप्ट इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान ने हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी दी है और धार्मिक स्वतंत्रता सभी का मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि हर समुदाय को इस बात का कानूनी हक है कि वो अपने पर्सनल मामलों में अपने पर्सनल कानूनों पर अमल कर सकता है.

उन्होंने आगे कहा एक से ज्यादा शादियों का कॉन्सेप्ट इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने इस विधेयक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उसे कैसे वैध करार दिया जा सकता है?

वहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के सहारे दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इस विधेयक में शामिल विवादित प्रावधानों पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस विधेयक में बहुविवाह करने वालों की सरकारी नौकरी और वोटिंग अधिकार खत्म करने का प्रावधान सही नहीं है. उन्होंने कहा कि वोटिंग और नौकरी सभी का अधिकार होता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता है.

कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि भारत में अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके लिए कानून बने हैं, असम सरकार को उन लोगों के कानूनों को भी ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस विधेयक के सहारे समुदायों के बीच फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक के सहारे कुछ वर्गों को दबाने की कोशिश की जा रही है.