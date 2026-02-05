'गोदान' फिल्म में मुसलमानों को दिखाया खलनायक, बॉयकॉट की हो रही अपील

Film Godan Controversy: फिल्म गोदान का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस फिल्म में मुस्लिम समाज को खलनायक दिखाया गया है. मौलाना इशहाक गोड़ा ने मुस्लिम समाज और अमन पसंद लोगों से अपील की है कि वे इस फिल्म का विरोध करें. वहीं, कांग्रेस नेता ओर प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने भी इस फिल्म का विरोध किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Film Godan Controversy: डायरेक्टर अमित प्रजापति द्वारा निर्देशित फिल्म 'गोदान' का टीजर रिलीज कर दिया गया. टीजर रिलीज होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस पार्टी के नेता अंशू अवस्थी और मौलाना इशहाक गोड़ा ने इस फिल्म का विरोध किया है. मौलाना इशहाक गोड़ा ने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों के जरिए नफरत फैलाना शुरू कर दिया है. मौलाना इशहाक गोड़ा ने मुस्लिम समाज और अमन पसंद लोगों से अपील की है कि वे इस फिल्म "गोदान" का बॉयकॉट करें.
फिल्म गोदान के टीजर में एक टोपी पहने मुस्लिम व्यक्ति पर पिस्टल ताने पुलिसवाले को आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है. इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता अंशू अवस्थी ने भी विरोध किया है. कांग्रेस नेता अंशू अवस्थी ने फिल्म "गोदान" की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है. अंशू अवस्थी ने कहा कि गोदान फिल्म समाज में नफरत फैलाने वाली है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए.
बता दें कि फिल्म 'गोदान' गाय को बचाने के संदेश पर बनी है. इस पर कांग्रेस नेता अंशू अवस्थी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में भारत बीफ़ एक्सपोर्ट में No 1 बन गया. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में UP बीफ एक्सपोर्ट में 1 no बन गया है. उन्होंने कहा कि इन चीजों के लिए मुस्लिम समाज का क्या दोष?
कांग्रेस नेता अंशू अवस्थी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता मांस सप्लाई के धंधे में शामिल हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरी भाजपा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर चुप्पी साधे हैं.
कांग्रेस नेता अंशू अवस्थी ने कहा कि फिल्में समाज को शिक्षा और सीखने के लिए बननी चाहिए न कि नफरत फैलाने के लिए , गौ हत्या में सिर्फ एक विशेष वर्ग को निशाना साधना, समाज में सिर्फ नफरत फैलाने जैसा है. उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी फिल्में बनवाकर, समाज में नफरत फैलाना चाह रही, भाजपा की 2027 में विदाई तय है.