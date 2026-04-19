Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3185073
Zee SalaamIndian Muslimशेखुल हिंद कॉलेज की नाम बदलने की मांग, सपा नेता पर भड़के मौलाना

शेखुल हिंद कॉलेज की नाम बदलने की मांग, सपा नेता पर भड़के मौलाना

Shaikh-ul-Hind Medical College: सहारनपुर के शेखुल-हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग ने सियासी बहस तेज कर दी है. सपा नेता की टिप्पणी पर उलेमा में नाराज़गी है. मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने इसे इतिहास और कुर्बानियों का अपमान बताया, जबकि बेहतर सुविधाओं और जनहित पर ध्यान देने की अपील की.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:47 PM IST

Trending Photos

शेखुल हिंद कॉलेज की नाम बदलने की मांग, सपा नेता पर भड़के मौलाना

Shaikh-ul-Hind Medical College: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मशहूर शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है. हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता मनोज चौधरी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर मिहिर भोज के नाम पर किए जाने की मांग की. सपा नेता मनोज चौधरी की इस मांग पर उलमा-ए-कराम में गहरी नाराज़गी देखी जा रही है.

इस मुद्दे पर जमीयत दावात-उल मुस्लिमीन के संरक्षक और मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने रविवार (19 अप्रैल) को एक वीडियो संदेश जारी करते हुए इस बयान की सख़्त अल्फ़ाज़ों में मज़म्मत की. उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताते हैं, उनके ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान न सिर्फ़ अफ़सोसनाक हैं, बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े करते हैं.

मौलाना ने अपने बयान में कहा कि जिस शख़्स ने ये बात कही है, उसे शायद यह भी मालूम नहीं कि शेखुल हिंद कौन थे. अगर जानकारी नहीं है तो अपनी पार्टी के नेतृत्व से पूछ लेना चाहिए. हम हमेशा कहते हैं कि अगर नेता बनना है तो पहले इतिहास को समझना और पढ़ना ज़रूरी है. उन्होंने आगे कहा कि शेखुल हिंद सिर्फ़ एक नाम नहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई का एक अहम अध्याय हैं। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम को बदलने की बात करना दरअसल इतिहास और क़ुर्बानियों की तौहीन है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने इस मुद्दे को सियासत से ऊपर उठाने की अपील करते हुए कहा कि हमें नाम बदलने की बहस में उलझने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधाएँ कैसे दी जाएँ, मरीजों को बेहतर इलाज कैसे मिले, और इलाक़े के लोगों को किस तरह राहत पहुँचे. उन्होंने साफ़ लहजे में माँग की कि संबंधित नेता को खुले मंच से अपने बयान पर माफ़ी माँगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा कि अगर ऐसा नहीं होता, तो ऐसी सोच रखने वाले लोग या उनकी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द कहलाने के हक़दार नहीं रहेंगे।

अपने बयान के आखिर में मौलाना ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी अपील की कि वह इस पूरे मामले पर अपनी स्पष्ट राय रखें और जनता को बताएं कि क्या उनकी पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन करती है या उन्हें क़ाबिले-मज़म्मत समझती है. यह मामला अब सिर्फ़ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इतिहास, पहचान और सियासी ज़िम्मेदारी के सवालों को भी सामने ला रहा है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsShaikh ul Hind Medical College Renamingminority newsToday News

Trending news

muslim news
शेखुल हिंद कॉलेज की नाम बदलने की मांग, सपा नेता पर भड़के मौलाना
muslim news
गज़ा की तरह लेबनान में बफर ज़ोन बनाएगा इजरायल, सीजफायर के बीच IDF ने जारी किया मैप
muslim news
महिला आरक्षण पर सियासी घमासान; वारिस पठान का भाजपा पर तीखा वार
Uttar Pradesh Crime News
UP Crime News: झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म; मौलवी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार
muslim news
Pakistan: मशीनीकरण का खेतिहर मजदूरों पर बुरा असर; खड़ी हुई ये बड़ी चुनौतियाँ
muslim news
ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन
muslim news
उइगर मुस्लिमों पर जुल्म; पूर्व चीनी पुलिस ऑफिसर ने किया खुलासा
Houthi Alerts For Potential Attacks
हाई अलर्ट पर हूती विद्रोही; इस धमकी से मची हड़कंप
middle east news
अमेरिका ईरान में कब तक होगा सीजफायर? तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कर दिया क्लियर
Delhi news
आंखों से अंधे, मजहब अलग…लेकिन इरादे मजबूत, HC ने भी दी जोड़े के प्यार को मंजूरी