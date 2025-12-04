Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3028570
Zee SalaamIndian Muslim

मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान

Maulana Ishaq Gora on Kids: मौलाना इसहाक गोरा का मुसलमान बच्चों की परवरिश को लेकर बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है कि आजकल बच्चों की तरबियत में दीन की कमी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 04, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान

Maulana Ishaq Gora on Kids: जमीयत दावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देश के प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने बच्चों की परवरिश में बढ़ती लापरवाहियों पर फिक्र का इज़हार किया है. हाल ही में जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में बच्चों की तालीम-ओ-तरबियत से जुड़े कई ऐसे रुझान दिखाई दे रहे हैं जो आगे चलकर बच्चों के अख़लाक़, सोच और पूरी शख़्सियत पर नकारात्मक असर डालते हैं.

मोबाइल ऐसे डाल रहा है असर

मौलाना ने कहा कि आजकल एक आम दृश्य यह है कि जब बच्चा रोए, बेचैन हो या खाना न खाए, तो उसे चुप कराने के लिए तुरंत मोबाइल दे दिया जाता है. उन्होंने इसे सबसे नुकसानदेह तरीक़ों में से एक बताते हुए कहा कि कई माता-पिता इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या देख रहा है, उसके ज़ेहन पर किस तरह की छाप पड़ रही है और मोबाइल कंटेंट उसके मुताबिक़ कितना मुनासिब है.

उनके मुताबिक, "बच्चा अपनी आँखों से जो देखता है, वह दिल पर उतर जाता है, और जो दिल पर उतर जाए, उसे मिटाना आसान नहीं होता."

Add Zee News as a Preferred Source

मां की गोद पहला मदरसा

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस्लामी तालीमात में मां की गोद को बच्चे का पहला मदरसा कहा गया है, जहां से उसकी पहली सीख, पहला सबक और पहला असर मिलता है. ऐसे में अगर शुरुआती माहौल मोबाइल, कार्टून, बे-तमीज़ कंटेंट और शोर-शराबे से भर जाए, तो बच्चों से मजबूत अख़लाक़ और बेहतरीन आदतों की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है.

अल्लाह की रहमत का डर

मौलाना ने एक दूसरी आम गलती की ओर भी ध्यान दिलाया कि बहुत-सी माएं बच्चों को डराकर चुप कराती हैं. कई बार यह कहते सुना जाता है चुप हो जा, अल्लाह की रहमत पकड़ लेगी. उन्होंने इसे गलत और बच्चे की मानसिक तरबियत के लिए नुकसानदेह बताया.

मौलाना ने ज़ोर देते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत डराने की चीज़ नहीं, सहारा देने वाली चीज़ है. जो मां अपने बच्चे को रहमत से डराती है, उसे अपने तरीक़े की इस्लाह करने की सख़्त ज़रूरत है. उनके अनुसार, बच्चे के दिल में अल्लाह का ख़ौफ़ नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत, रहमत और रहनुमाई बैठनी चाहिए. डर से बच्चा उस समय चुप तो हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर दीन से उसके रिश्ते पर असर पड़ सकता है.

मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने माता-पिता से कुछ अहम सवाल खुद से पूछने की अपील की. उन्होंने कहा कि क्या हम बच्चों की रुहानी, नैतिक और दीनी ज़रूरतों पर वाक़ई ध्यान दे रहे हैं? क्या हम अपनी सहूलियत के लिए उनके भविष्य से समझौता तो नहीं कर रहे? क्या हम तरबियत के नाम पर झूठ, डर और गलत तरीक़ों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे?

उन्होंने कहा कि आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि इस्लामी उसूलों को सही तरह समझा जाए और उन्हें घरों में लागू किया जाए. बच्चे अल्लाह की तरफ़ से मिली क़ीमती अमानत हैं- इनकी तरबियत को हल्के में लेना न सिर्फ़ ग़फ़लत है, बल्कि एक अहम ज़िम्मेदारी से इंकार भी है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Maulana Isaq Goramuslim newshindi news

Trending news

Maulana Isaq Gora
मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान
Hirakund Express Train Terror Alert
ट्रेन में हुआ झगड़ा, रमेश ने मुस्लिम यात्रियों को आतंकी बताकर कराई तलाशी
Assam
Assam: इमाम की सूझबूझ से बची 7 लोगों की जान, लाउडस्पीकर से किया लोगों को इकट्ठा
madhya pradesh news
वर्षों तक पढ़ा कलमा और नमाज,अब इस्लाम कबूल करेगी आशा प्रजापति,कलेक्टर से मांगी इजाजत
Mahamood Madani
Mahmood Madani के खिलाफ भारी विरोध, करणी सेना बोली, भुगतने होंगे गंभीर नताइज
Rampur Waqf Property
रामपुर के वक्फ प्रोपर्टीज पर सरकार कर सकती है कब्जा, मुस्लिम समाज की बढ़ी मुश्किलें
bangladesh
UP News:योगी के आदेश, संदिग्धों की लिस्ट हो तैयार; बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी
bangladesh
Bangladesh डिपोर्ट की गई गर्भवति मुस्लिम महिला को लाया जाए वापस, SC के सरकार को आदेश
jamiat ulama e Hind
वे लोग एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं, फिरकापरस्तों को मौलाना अरशद मदनी का जवाब
Afghanistan
IND से दोस्ती पर क्यों बौखलाया पाकिस्तान, Afg बोला सब्र से ले रहे काम, कमजोरी न समझो