Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3000477
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत

Delhi Car Explosion: दिल्ली कार धमाके के बाद मौलाना इसहाक गोरा ने एक बयान जारी कर, देश के लोगों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने देश के नौजवानों से अग्रह किया कि सोशल मीडिया पर अनजाने ग्रुप जॉइन करने से बचना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत

Delhi Car Explosion: दिल्ली बम धमाके के बाद कई मुस्लिम संगठनों, नेताओं और उलेमा ने बयान जारी किया और इस घटना की निंदा की. इसी कड़ी में जमीयत दावत-उल मुस्लिमीन के संरक्षक और आलिम-ए दीन मौलाना इसहाक गोरा ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने इस बयान में मुल्क के मौजूदा हालात को दखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मुल्क की हिफाजत में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है. साथ ही इस ब्लास्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने से बचने की अपील की. 

मौलाना इसहाक गोरा ने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क (पाकिस्तान) हमारे देश के अमन को नुकसान पहुँचने में लगा रहता है. उन्होंने कहा कि यह मुल्क हम सबका है, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एहतियात बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज हमारे समाज का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अफसोस ये है कि नौजवान तबक़ा इसे ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहा है. 

उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे वॉट्सऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अनजान ग्रुप्स में जुड़ने से पहले सोचें, क्योंकि हर ग्रुप का मक़सद सही नहीं होता. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत से ग्रुप अफवाहें फैलाते हैं, जिससे हमारे मुल्क और समाज का नुकसान होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का करे इस्तेमाल- मौलाना गोरा
उन्होंने कहा कि भारत के अमन-शांति पर पड़ोसी मुल्क की बुरी नजर रही है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मुसलमान और हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि समझदारी, सलीके और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे.

धमाके में इतने लोगों की हुई मौत
गौरतलब है कि दिल्ली के मौजूद लाल किले के नजदीक बीते सोमवार को एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार में विस्फोटक की वजह से ब्लास्ट हुआ था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

delhi bomb blast newsminority newsToday News

Trending news

Uttarakhand news
UK: रामनगर में कुरान की बेअदबी पर हेमा नेगी समेत तीन पर मुकदमा
delhi bomb blast news
Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत
Aligarh School Vande Mataram Controversy
वंदे मातरम पर आपस में भिड़े दो समुदाय के टीचर्स, शमशुल हसन के खिलाफ बड़ा एक्शन
UP Madarsa Board
UP Madarsa Board ने एग्जाम फॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस; प्रिंसिपल्स को खास नसीहत
Jamaat e Islami Workshop
जामात-ए-इस्लामी हिंद का पांच दिवसीय वर्कशॉप में मुस्लिम उलेमा को दिया गया खास संदेश
haryana
Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त
Gujarat news
दरगाह पर बुलडोजर चलाने पहुंची गुजरात पुलिस; विरोध करने पर महिला समेत इतने गिरफ्तार
Shiv Sena
दिल्ली बम ब्लास्ट, क्या टारगेट पर होंगे सारे मुसलमान? शिव सेना नेता के बयान पर बवाल
Delhi
Delhi Blast Update: एक और बड़ा खुलासा, शाहीन और आरिफ के जुड़े हुए थे तार!
delhi blast case
Delhi Blast: कानुपर में ATS की बड़ी कार्रवाई, डॉ. परवेज के बाद आरिफ भी गिरफ्तार