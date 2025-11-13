Delhi Blast पर सोशल मीडिया पर ज्ञान न बांटे मुसलमान; मौलाना इसहाक गोरा की नसीहत

Delhi Car Explosion: दिल्ली बम धमाके के बाद कई मुस्लिम संगठनों, नेताओं और उलेमा ने बयान जारी किया और इस घटना की निंदा की. इसी कड़ी में जमीयत दावत-उल मुस्लिमीन के संरक्षक और आलिम-ए दीन मौलाना इसहाक गोरा ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने इस बयान में मुल्क के मौजूदा हालात को दखते हुए लोगों को सतर्क रहने और मुल्क की हिफाजत में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है. साथ ही इस ब्लास्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने से बचने की अपील की.

मौलाना इसहाक गोरा ने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क (पाकिस्तान) हमारे देश के अमन को नुकसान पहुँचने में लगा रहता है. उन्होंने कहा कि यह मुल्क हम सबका है, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एहतियात बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज हमारे समाज का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अफसोस ये है कि नौजवान तबक़ा इसे ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहा है.

उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे वॉट्सऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अनजान ग्रुप्स में जुड़ने से पहले सोचें, क्योंकि हर ग्रुप का मक़सद सही नहीं होता. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर बहुत से ग्रुप अफवाहें फैलाते हैं, जिससे हमारे मुल्क और समाज का नुकसान होता है.

जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का करे इस्तेमाल- मौलाना गोरा

उन्होंने कहा कि भारत के अमन-शांति पर पड़ोसी मुल्क की बुरी नजर रही है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मुसलमान और हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि समझदारी, सलीके और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे.

धमाके में इतने लोगों की हुई मौत

गौरतलब है कि दिल्ली के मौजूद लाल किले के नजदीक बीते सोमवार को एक कार में धमाका हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कार में विस्फोटक की वजह से ब्लास्ट हुआ था.