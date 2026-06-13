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Muslim Political Representation In Telangana: तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है. बीते शुक्रवार (12 जून) को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 'इमारत-ए-मिल्लत-ए-इस्लामिया' के अमीर, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की शासन में मुस्लिम समुदाय की उचित भागीदारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन से सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार में समुदाय को पर्याप्त जगह नहीं मिली. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो समुदाय को कांग्रेस के प्रति अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा.
मौलाना जाफर पाशा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को संबोधित करते हुए पत्र जारी किया. इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से अपील की कि वे राज्य की कैबिनेट, MLC नॉमिनेशन, राज्यसभा सीटों और दूसरे नॉमिनेटेड पदों पर मुसलमानों की ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाएं.
उन्होंने कैबिनेट में कम से कम एक और मुस्लिम मंत्री को शामिल करने, एक मुस्लिम नेता को MLC के तौर पर नॉमिनेट करने और राज्य से राज्यसभा सीटों व अन्य नॉमिनेटेड पदों पर मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की. उन्होंने बताया कि राज्य में कथित ऊंची जातियों की आबादी 10% से भी कम है, के पास मुख्यमंत्री समेत सात अहम पद हैं. इसके उलट, लगभग 14% आबादी वाले मुसलमानों के पास केवल एक मंत्री का पद है. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा सामाजिक न्याया और हिस्सेदारी के नारे लगाए जाने का जिक्र करते हुए तेलंगाना के शासन में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की.
उन्होंने बताया कि 16 सदस्यों वाली कैबिनेट में समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल एक मंत्री, मोहम्मद अज़हरुद्दीन तक ही सीमित रहा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल कुछ मुस्लिम चेयरपर्सन या नॉमिनेटेड पदों का हवाला देकर समुदाय को संतुष्ट नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा, "अगर सिर्फ़ चार चेहरे दिखाए जाते हैं, तो बाकी हिस्सा कैसे पूरा होगा?" उन्होंने कहा, "अगर एक से चार मुस्लिम नेताओं को सही प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो मुसलमान सरकार के करीब आएंगे और उसका ज़्यादा मज़बूती से समर्थन करेंगे.