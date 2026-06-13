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तेलंगाना सरकार में मुसलमानों को मिले उचित हिस्सेदारी, कांग्रेस नेतृत्व से मौलाना की अपील

Muslim Political Representation In Telangana: तेलंगाना में मुस्लिम संगठन 'अमारत-ए-मिल्लत-ए-इस्लामिया' के अमीर मौलाना जाफर पाशा ने कांग्रेस सरकार से मुस्लिम समुदाय को शासन और राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के समर्थन से सत्ता में आई सरकार को कैबिनेट, राज्यसभा और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:36 AM IST
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