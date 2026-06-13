Muslim Political Representation In Telangana: तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है. बीते शुक्रवार (12 जून) को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 'इमारत-ए-मिल्लत-ए-इस्लामिया' के अमीर, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य की शासन में मुस्लिम समुदाय की उचित भागीदारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन से सत्ता में आई थी, लेकिन सरकार में समुदाय को पर्याप्त जगह नहीं मिली. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो समुदाय को कांग्रेस के प्रति अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा.