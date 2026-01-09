कर्बला से हुसैनाबाद तक सवालों के घेरे में UP पुलिस; योगी से क्यों नाराज़ हैं कल्बे जव्वाद?

Advertisement
Maulana Kalbe Jawad on Lucknow Law and Order: लखनऊ के कर्बला और हुसैनाबाद क्षेत्र में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पुलिस-प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने चोरी, शराबखोरी, ट्रस्ट कर्मचारियों की मिलीभगत और वायरल वीडियो के मामले में निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

 

Jan 09, 2026, 07:45 PM IST

लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर आलिमेदीन मौलाना कल्बे जव्वाद
Lucknow News: राजधानी लखनऊ के कर्बला और हुसैनाबाद क्षेत्र में कथित रूप से बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इन इलाकों के हालात को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस-प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

मशहूर शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जव्वाद ने आरोप लगाया कि कर्बला क्षेत्र में चोरी का माल लाया जाता है और उसी इलाके में उसका बंटवारा भी किया जाता है. उनका कहना है कि इस तरह की सरगर्मियों के चलते यह क्षेत्र धीरे-धीरे असामाजिक तत्वों का ठिकाना बनता जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से इलाके की व्यवस्था और सामाजिक माहौल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

इस मौके पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने दिनदहाड़े लोगों के शराब पीते पकड़े जाने का भी जिक्र किया. मौलाना के मुताबिक, खुलेआम इस तरह की सरगर्मियों का होना पुलिस संरक्षण की ओर इशारा करता है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे, तो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियां इलाके में मुमकिन ही नहीं हैं. 

मौलाना कल्बे जवाद ने हुसैनाबाद ट्रस्ट में तैनात कुछ कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कुछ कर्मचारी आपसी मिलीभगत के जरिए गैर कानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा दे रहे हैं. मौलाना के अनुसार, इसी मिलीभगत की वजह से क्षेत्र में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. मौलाना ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

वायरल वीडियो के संदर्भ में बोलते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि जिस लड़के ने वीडियो बनाकर सच्चाई सामने लाई है, उसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उस लड़के को गिरफ्तार किया गया या किसी भी तरह से परेशान किया गया, तो इसके विरोध में लोग प्रदर्शन करेंगे.

मौलाना कल्बे जवाद ने हुसैनाबाद क्षेत्र के दुकानदारों की समस्याओं को भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि दुकानों का आवंटन करने से पहले उनकी स्थिति को दुरुस्त किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि दुकानदारों को इस तरह की समस्याओं के बिना सम्मान के साथ अपनी रोजी-रोटी कमाने का मौका मिलना चाहिए.

इसके साथ ही मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासन से अपील की कि कर्बला और हुसैनाबाद क्षेत्र की पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल और सख्त कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि इन इलाकों की धार्मिक और सामाजिक अहमियत को देखते हुए प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए.

