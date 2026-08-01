/Lucknow News: क्या वक्फ की जमीन पर बना है टुंडे कबाबी? मौलाना कल्बे जवाद के आरोपों से मचा बवाल

मस्जिद के मुतवल्ली ने क्या कहा?

इस मामले पर मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना सैफ अब्बास ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर कुछ पुराने घर बने हुए हैं. समय के साथ इन घरों से नीचे दुकान में पानी रिसने लगा, जिससे दुकानदार को काफी परेशानी होने लगी. मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक, दुकानदार ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगभग चार महीने पहले एक नया समझौता किया था और जरूरी मंज़ूरी मिलने के बाद सिर्फ पानी की समस्या को ठीक करने के लिए मरम्मत का काम किया था. उन्होंने साफ किया कि खराब हिस्सों की मरम्मत सीमेंट से की गई थी. मस्जिद के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया और न ही कोई सुरंग बनाई गई.