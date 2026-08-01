/Lucknow News: क्या वक्फ की जमीन पर बना है टुंडे कबाबी? मौलाना कल्बे जवाद के आरोपों से मचा बवाल

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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद मशहूर 'टुंडे कबाबी' की दुकान एक नए विवाद में फंस गई है. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दुकान के मालिकों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं. मौलाना कल्बे जवाद का दावा है कि दुकान की जगह एक संरक्षित वक्फ मस्जिद की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि मस्जिद के नीचे सुरंग जैसी संरचना बनाकर वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दखल देने की अपील की है. साथ ही निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आदेश देने की अपील की है.
मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, "मस्जिद की जमीन पर कोई भी निर्माण वक्फ की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ है और इसकी जांच होनी चाहिए." मौलाना का इल्जाम है कि यह काम नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा है. लेकिन, जांच करने पर दुकान के मालिक ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया. 'टुंडे कबाबी' के मालिक अबू बक्र कुरैशी ने कहा कि दुकान 1905 से चल रही है. यह चौथी पीढ़ी का कारोबार है. उन्होंने आगे कहा कि उनके नाना ने 1905 में यह दुकान शुरू की थी और दुकान की सीमाएं आज तक वैसी ही हैं.
अबू बक्र कुरैशी ने क्या कहा?
अबू बक्र कुरैशी ने कहा कि दुकान के अंदर कोई नया निर्माण या सुरंग नहीं बनाई गई है. सिर्फ सफाई, पेंटिंग और मरम्मत का काम किया गया है. कुरैशी का कहना है कि दुकान उसी जगह पर है जहां वह 120 साल पहले थी. उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जताई कि मौलाना कल्बे जवाद ने ऐसे आरोप क्यों लगाए. उन्होंने सुझाव दिया कि हो सकता है धर्मगुरु को गलत जानकारी मिली हो.
मस्जिद के मुतवल्ली ने क्या कहा?
इस मामले पर मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना सैफ अब्बास ने भी बयान जारी किया है. उन्होंने बताया कि मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर कुछ पुराने घर बने हुए हैं. समय के साथ इन घरों से नीचे दुकान में पानी रिसने लगा, जिससे दुकानदार को काफी परेशानी होने लगी. मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक, दुकानदार ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगभग चार महीने पहले एक नया समझौता किया था और जरूरी मंज़ूरी मिलने के बाद सिर्फ पानी की समस्या को ठीक करने के लिए मरम्मत का काम किया था. उन्होंने साफ किया कि खराब हिस्सों की मरम्मत सीमेंट से की गई थी. मस्जिद के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया और न ही कोई सुरंग बनाई गई.