मेरठ में शिया वक्फ कब्रिस्तान बेचने पर भड़के मौलाना, प्रवीण तोमर और देव प्रताप के नाम हुआ बैनामा!

Meerut News Today: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार (11 मई) को जिला प्रशासन ने दालमंडी में स्थित वक्फ के मुसाफिर खाने को ढहा दिया था. वहीं, अब मेरठ में वक्फ की एक सपंत्ति पर खतरा मंडराने लगा है. जहां फर्जी कागजात के जरिये शिया कब्रिस्तान को बेचने का मामला सामने आया है.

यह पूरा मामला मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके का है, जहां शिया वक्फ कब्रिस्तान की जमीन को कथित तौर पर फर्जी कागजात के जरिए बेचने का मामला सामने आया है. जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया है.

धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद मशहूर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी खुद मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तान का जायजा लेकर पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद नकवी मुजफ्फरनगर में एक मजलिस में शामिल होने के बाद मेरठ पहुंचे थे. यहां उन्होंने अब्दुल्लापुर में मौजूद किला रोड पर बने शिया वक्फ कब्रिस्तान का निरीक्षण किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कमाल मौला मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर घिरी ASI, HC में मुस्लिम पक्ष ने लगाए संगीन इल्जाम

यह कब्रिस्तान खसरा नंबर 954 और वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 2549 में दर्ज बताया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान मौलाना कल्बे जवाद ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिया वक्फ की जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया. उन्होंने कहा कि यह जमीन लखनऊ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इससे जुड़ा मामला पहले से अदालत में चल रहा है.

आरोप है कि अब्दुल्लापुर के रहने वाले नसरुद्दीन और अनवर अहमद ने कथित तौर पर नकली दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा प्रवीण कुमार तोमर और देव प्रताप के नाम कर दिया. इसके बाद प्रवीण तोमर और देव प्रताप जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस कब्रिस्तान में करीब 100 कब्रें मौजूद हैं. ऐसे में जमीन बेचने और कब्जे की कोशिश की खबर से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि वह इस पूरे मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि जो भी शख्स इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी.

मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान की जमीन बेचने या उस पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: किशनगंज में मुस्लिमों ने उठाई बुलडोजर कार्रवाई की मांग, DM ने दिए जांच के आदेश