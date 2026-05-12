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मेरठ में शिया वक्फ कब्रिस्तान बेचने पर भड़के मौलाना, प्रवीण तोमर और देव प्रताप के नाम हुआ बैनामा!

UP Shia Graveyard Dispute Case: उत्तर प्रदेश में एक और वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है. मेरठ के अब्दुल्लापुर में शिया वक्फ कब्रिस्तान की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का मामला सामने आया है. आरोप है कि करीब 100 कब्रों वाली जमीन का बैनामा प्रवीण तोमर और देव प्रताप के नाम अवैध तरीके से कर दिया गया है. इस मामले में मौलाना कल्बे जवाद ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 12, 2026, 07:16 PM IST

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मौलाना कल्बे जवाद नकवी (फाइल फोटो)
मौलाना कल्बे जवाद नकवी (फाइल फोटो)

Meerut News Today: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार (11 मई) को जिला प्रशासन ने दालमंडी में स्थित वक्फ के मुसाफिर खाने को ढहा दिया था. वहीं, अब मेरठ में वक्फ की एक सपंत्ति पर खतरा मंडराने लगा है. जहां फर्जी कागजात के जरिये शिया कब्रिस्तान को बेचने का मामला सामने आया है.  

यह पूरा मामला मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके का है, जहां शिया वक्फ कब्रिस्तान की जमीन को कथित तौर पर फर्जी कागजात के जरिए बेचने का मामला सामने आया है. जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया है. 

धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद मशहूर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी खुद मौके पर पहुंचे और कब्रिस्तान का जायजा लेकर पूरे मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद नकवी मुजफ्फरनगर में एक मजलिस में शामिल होने के बाद मेरठ पहुंचे थे. यहां उन्होंने अब्दुल्लापुर में मौजूद किला रोड पर बने शिया वक्फ कब्रिस्तान का निरीक्षण किया.

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यह कब्रिस्तान खसरा नंबर 954 और वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 2549 में दर्ज बताया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान मौलाना कल्बे जवाद ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिया वक्फ की जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया. उन्होंने कहा कि यह जमीन लखनऊ शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इससे जुड़ा मामला पहले से अदालत में चल रहा है.

आरोप है कि अब्दुल्लापुर के रहने वाले नसरुद्दीन और अनवर अहमद ने कथित तौर पर नकली दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा प्रवीण कुमार तोमर और देव प्रताप के नाम कर दिया. इसके बाद प्रवीण तोमर और देव प्रताप जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस कब्रिस्तान में करीब 100 कब्रें मौजूद हैं. ऐसे में जमीन बेचने और कब्जे की कोशिश की खबर से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है. मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि वह इस पूरे मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि जो भी शख्स इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी.

मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान की जमीन बेचने या उस पर कब्जा करने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा. इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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