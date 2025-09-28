बरेली हिंसा के बाद I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ I Love Muhammad अभियान देश भर में फैल गया है. इस अभियान के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएँ हुईं. बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अब कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बयान जारी करके इस अभियान को रोकने और देश में अमन-शांति कायम करने की अपील की है.

दरअसल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बरेली हिंसा के बाद एक बयान जारी किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर हम पैगंबर मोहम्मद (स.) से मोहब्बत करते हैं तो भाईचारे का मिसाल पेश करें. उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि हिंदू समुदाय की पवित्र दुर्गा पूजा चल रही है, इसलिए देश में अमन-शांति को कायम करना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि हाल ही में देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद-ए-मिलाद-उन नबी के मौके पर जलसे और जुलूस निकाल कर पैगंबर-ए इस्लाम मोहम्मद (स.) से प्यार का इजहार किया. उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद (स.) से प्यार का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छा और हाई लेवल की शिक्षा दें. उन्होंने कहा कि अभी जो I Love Muhammad का ट्रेंड चल रहा है उसे रोकने की जरूरत है.

इन धर्मगुरुओं ने भी की अपील

मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि अगर आप पैगंबर मोहम्मद (स.) से प्यार करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके किसी भी काम से पड़ोस के लोगों को या किसी को भी तकलीफ न हो. गौरतलब है कि इससे पहले कानपुर शहर के काजी और फर्रूखाबाद शहर के काजी ने बयान जारी करके मुस्लिम समाज के लोगों से अमन-शांति की अपील की है.