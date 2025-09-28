Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2939752
Zee SalaamIndian Muslim

बरेली हिंसा के बाद I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान

Uttar Pradesh News: I Love Muhammad अभियान को लेकर बरेली में हुई हिंसा के बाद कई मुस्लिम मौलानाओं ने शांति की अपील की है. इसी कड़ी में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने एक बयान जारी करके मुस्लिम समुदाय से खास अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:52 AM IST

Trending Photos

बरेली हिंसा के बाद I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ I Love Muhammad अभियान देश भर में फैल गया है. इस अभियान के कई राज्यों में हिंसा की घटनाएँ हुईं. बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया, जिसमें दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. अब कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बयान जारी करके इस अभियान को रोकने और देश में अमन-शांति कायम करने की अपील की है. 

दरअसल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बरेली हिंसा के बाद एक बयान जारी किया है. उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर हम पैगंबर मोहम्मद (स.) से मोहब्बत करते हैं तो भाईचारे का मिसाल पेश करें. उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि हिंदू समुदाय की पवित्र दुर्गा पूजा चल रही है, इसलिए देश में अमन-शांति को कायम करना जरूरी है. 

उन्होंने कहा कि हाल ही में देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद-ए-मिलाद-उन नबी के मौके पर जलसे और जुलूस निकाल कर पैगंबर-ए इस्लाम मोहम्मद (स.) से प्यार का इजहार किया. उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद (स.) से प्यार का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छा और हाई लेवल की शिक्षा दें. उन्होंने कहा कि अभी जो I Love Muhammad का ट्रेंड चल रहा है उसे रोकने की जरूरत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन धर्मगुरुओं ने भी की अपील
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने कहा कि अगर आप पैगंबर मोहम्मद (स.) से प्यार करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके किसी भी काम से पड़ोस के लोगों को या किसी को भी तकलीफ न हो. गौरतलब है कि इससे पहले कानपुर शहर के काजी और फर्रूखाबाद शहर के काजी ने बयान जारी करके मुस्लिम समाज के लोगों से अमन-शांति की अपील की है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMaulana Khalid Rashid Firangi I Love Muhammadminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान
Gujarat
Gujarat: बहियाल में कैसे भड़की हिंसा, मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर लगाया संगीन इल्जाम?
Mohammad Hamid garba News
लाख चेतावनी के बावजूद भी हामिद ने गरबा पंडाल में किया प्रवेश, लोगों ने कर दी पिटाई
Imran Masood
Cong MP Imran Masood ने की उलेमा से बड़ी गुजारिश; I Love Muhammad से जुड़ा है मामला
gaza
Gaza War खत्म करने के लिए क्या है अमेरिका का 21 Points का प्लान?
Uttar Pradesh news
I Love Muhammad पर फसाद न करने की हिदायत; फर्रूखाबाद के शहर काजी ने की खास अपील
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi सीमांचल में क्यों बोले, मैं शहीद होने के लिए हूं तैयार? VIDEO
gaza
Gaza: कुछ घंटों में 50 मौतें, इजराइल ने पूरी रात दिखाई दरिंदगी
Uttar Pradesh news
I Love Muhammad का पोस्टर बना अपराध, मुजफ्फरनगर में 5 नौजवानों पर हुई बड़ी कार्रवाई
digvijay singh
Muslims को छोड़नी पड़ रही नौकरी; Digvijay Singh ने BJP नेता के बेटे पर लगाया इल्जाम
;