Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया जरूरी

UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया जरूरी

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किए जाने के फैसले का इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इससे मदरसों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 17, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:38 PM IST
UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया जरूरी

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया
UP News29 min ago
2
muslim news50 min ago
3
PoJK Protest Crackdown1 hr ago
4
Moradabad news1 hr ago
5
muslim news2 hrs ago