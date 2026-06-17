/UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया जरूरी

मदरसा को लेकर मौलाना ने क्या कहा?

उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी से यह साफ रहेगा कि शिक्षक समय पर संस्थानों में पहुंच रहे हैं और इससे किसी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश नहीं बचेगी. उन्होंने आगे कहा, शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का उपयोग स्वागत योग्य कदम है और इससे व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. इसी बीच मोहर्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोहर्रम के दौरान कोई नई परंपरा शुरू न की जाए और सभी आयोजन पुराने तथा पारंपरिक तरीके से ही संपन्न कराए जाएं. मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है.