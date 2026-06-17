/UP सरकार के फैसले पर मौलाना खालिद रशीद की लगी मुहर, बायोमेट्रिक सिस्टम को बताया जरूरी

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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किए जाने के फैसले का इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह कदम मदरसों में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा और इससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इस फैसले को लेकर जहां विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसे सकारात्मक पहल बताया है. उनका कहना है कि मदरसों के शिक्षक पहले से ही समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी.
मदरसा को लेकर मौलाना ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक हाजिरी से यह साफ रहेगा कि शिक्षक समय पर संस्थानों में पहुंच रहे हैं और इससे किसी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश नहीं बचेगी. उन्होंने आगे कहा, शिक्षा संस्थानों में आधुनिक तकनीक का उपयोग स्वागत योग्य कदम है और इससे व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. इसी बीच मोहर्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मोहर्रम के दौरान कोई नई परंपरा शुरू न की जाए और सभी आयोजन पुराने तथा पारंपरिक तरीके से ही संपन्न कराए जाएं. मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है.
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का समर्थन करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मोहर्रम का पर्व सदियों से चली आ रही परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप ही मनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रम निर्धारित मार्गों पर ही निकाले जाएं और किसी भी प्रकार की नई परंपरा या विवादित गतिविधि से बचा जाए. मौलाना ने कहा, “बिल्कुल कोई नया काम नहीं किया जाना चाहिए. जो परंपराएं ऐतिहासिक रूप से चली आ रही हैं, उसी के मुताबिक मोहर्रम मनाया जाए. ढोल-ताशों और अनावश्यक प्रदर्शन से परहेज किया जाए और जुलूस तय रूट से ही निकाले जाएं.”