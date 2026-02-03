शाबान की पाक रात में नेकियों की तरफ लौटने की मौलाना फिरंगी महली की खास अपील, जानें क्या कहा?

Shab-e-Barat 15th Shaban Night: शबान की 15वीं मुकद्दस रात को मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने लोगों से प्रार्थना, सब्र और सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ यह रात मनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना, दुआ करना और अगले दिन रोज़ा रखना अच्छे काम हैं.
Trending Photos
Khalid Rasheed Firangi Mahali Appeal: इस्लाम का सबसे पाक महीना शुरू हो गया है. आज शाबान की 15वीं की मुकद्दस रात है. इस रात लोग नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे और अपने परिवार, अपने देश और पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए दुआ करेंगे. लोग इस रात को बहुत मुबारक मानते हैं और ज़्यादा इबादत करते हैं. इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चीफ लोगों से अपील की कि वे 15वीं शाबान की मुकद्दस रात को इबादत, सब्र और सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ मनाएं और कहा कि इस रात नमाज पढ़ना और अगले दिन रोजा रखना एक मुस्तहब अमल है.
उन्होंने कहा कि शब-ए-बरात सिर्फ इबादत की रात नहीं है, बल्कि यह अपने कामों का जायज़ा लेने, गुनाहों से तौबा करने और इंसानियत के लिए एक बेहतर रास्ता चुनने का पैगाम भी देती है. अपनी सलाह में मौलाना ने कहा कि जो लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों की मगफिरत के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, उन्हें अपनी गाड़ियां सिर्फ़ तयशुदा पार्किंग जगहों पर ही पार्क करनी चाहिए ताकि दूसरों को परेशानी न हो और ट्रैफिक जाम न हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुबारक रात को अनुशासन और शांति के साथ मनाना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है.
इस रात न करें ये काम
मौलाना ने साफ तौर पर कहा कि शब-ए-बरात के नाम पर किसी भी तरह की आतिशबाजी, शोर-शराबा या सड़कों पर मोटरसाइकिल स्टंट करना न सिर्फ़ गलत है, बल्कि इस पवित्र रात की भावना के भी खिलाफ है. उन्होंने कहा कि यह रात दिखावे या फिजूल की हरकतों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह से माफी मांगने, अपने गुनाहों पर पछतावा करने और एक बेहतर इंसान बनने का वादा करने की रात है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने लिए, अपने माता-पिता और परिवारों के लिए, और देश और कौम की तरक्की, भाईचारे, और अमन-चैन और सुरक्षा के लिए दुआ करें.
'जरूरतमंदों का करें हेल्प'
मौलाना ने कहा कि मौजूदा समय में जब समाज में तनाव और नफरत बढ़ रही है, तो ऐसी पवित्र रातों का पैगाम और भी ज़्यादा अहम हो जाता है. मौलाना ने यह भी कहा कि मरहूमों की मगफिरत सिर्फ़ दुआओं से ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों, गरीबों और बीमारों की मदद करके भी हासिल की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास साधन हैं, तो उन्हें गरीब परिवारों के लिए राशन, दवाइयां या जरूरी सामान का इंतजाम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यही शब-ए-बरात का सच्चा पैगाम है. मौलाना ने खास तौर पर नौजवानों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर भड़काऊ या झूठे मैसेज फैलाने से बचें और इस रात को अपने किरदार को बेहतर बनाने का मौका समझें.