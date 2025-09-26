Punjab बाढ़ पीड़ितों के लिए ICI से रवाना हुआ राशन से भरा ट्रक; मौलाना खालिद रशीद ने दिखाई हरी झंडी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिर्फ अदब तहजीब, नजाकत और जायके के लिए ही नहीं जानी जाती है, बल्कि लखनऊ हिन्दू-मुस्लिम एकता और लोगों की मदद करने के लिए भी जाना जाता है. कोरोना और प्राकृतिक आपदा में भी लखनऊ वासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. इस बात को यहां के लोगों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है. दरअसल, पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. लोगों के मकान, दुकान और फसल बरबाद हो गए हैं. इन सब के बीच लखनऊ के लोगों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आए हैं.

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए लखनऊ से ट्रकों में भरकर सहायता सामग्री भेजी की गई है. इस काफिले को मौलाना खालिद रशीद फिरंगी माइली ने हरी झंडी दिखाई. पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए "टीम लखनऊ" और "अमन शान्ति समिति" नाम की दो संस्थाओं ने एक बड़ा जिम्मा उठाया है, जिनमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए "टीम लखनऊ" और "अमन शान्ति समिति" ने भारी मात्रा में राशन, पीने का पानी इत्यादी ट्रकों में भरकर भेजा है. इन ट्रकों को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से रवाना किया गया. मौलाना खालिद रशीद फिरंगी माइली ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए अल्लाह से दुआ की.

मुस्लिम समुदाय की हो रही तारीफ

इससे पहले कई मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को खूब मदद की. इस आपदा के मौके पर लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम किया. यहां तक कि मदरसों के बच्चों ने गुल्लक में रखे पैसे को भी बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया. मुस्लिम समुदाय की मदद करने की जजबे की देश भर में तारीफ हो रही है. जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद की.