KGMU में मौजूद मजारों को हटाने का फरमान, भड़के मौलाना, बताया पूरा इतिहास

KGMU Mazar Controversy: उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बने कथित अवैध मजारों और मस्जिदों को हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने बीते 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा. इसके बाद बीते शुक्रवार (23 जनवरी) को प्रशासन ने KGMU परिसर में स्थित कथित अवैध मजारों के खिलाफ नोटिस चस्पा किया और 7 से 15 दिनों के भीतर चिंहित मजारों को हटाने का नोटिस जारी किया.

वहीं, KGMU परिसर में स्थित कथित अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने और हटाने के निर्देश देने के खिलाफ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस कार्रवाई को गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि KGMU के अंदर स्थित जिन मजारों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, यह गलत है. उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस को वापस लेना चाहिए और जिन मजार को हटाने की बात कही गई इस पर रोक लगनी चाहिए.

KGMU से भी पहले से स्थित हैं ये मजारें

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में जो कहा गया है कि मजार बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई है, यह गलत बात है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह पता होना चाहिए कि मजार उस वक्त बनी है जब कोई डिपार्मेंट लखनऊ में मौजूद ही नहीं था, जहां इन मजारों को बनाने के लिए परमिशन ली जा सके. उन्होंने कहा कि जब ये मजार बनाए गए थे, उस वक्त KGMU भी मौजूद नहीं था. इसलिए मजार को हटाने के लिए कहना सही नहीं है.

इन मजारों पर सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर-मुस्लिम भी आते हैं- मौलाना खालिद रशीद फिरंगी

उन्होंने कहा कि इन मजारों के सैकड़ों साल बाद KGMU बनाया गया. उन्होंने कहा कि KGMU परिसर में स्थित मजारों पर बड़ी तादाद में सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर-मुस्लिम भी आते हैं. उन्होंने कहा कि हमारा शहर (लखनऊ) अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है.

KGMU में स्थित कथित अवैध मजारों के खिलाफ BJP नेता अभिजात मिश्रा ने CM योगी को लिखा पत्र

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीते 22 जनवरी को पत्र लिखकर KGMU स्थित कथित अवैध मजारों और मस्जिदों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. पत्र में कहा गया है कि KGMU की सरकारी भूमि पर बने अवैध मजार और मस्जिदें न केवल संस्थान की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा बन रही हैं, बल्कि इसके सेक्युलर चरित्र को भी प्रभावित कर रही हैं.

लव जिहाद का आरोप

भाजपा नेता अभिजात मिश्रा ने सीएम योगी को लिखे पत्र में KGMU में कथित तौर पर हो रहे ‘लव जिहाद’ और कट्टरता से जुड़े मामले का भी जिक्र किया गया. इस पत्र में KGMU में सामने आए मामलों (डॉ. समीउद्दीन नायक प्रकरण सहित) की जांच में PFI/इस्लामिक गिरोहों से जुड़े लिंक पाए जाने का दावा. इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन मजारों/मस्जिदों से जुड़े मौलाना “मार्गदर्शन” देते हैं, जिससे धर्मांतरण और कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है.