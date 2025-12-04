कयामत तक इस्लाम को नहीं मिटा सकता कोई, मौलाना मदनी का एक और बड़ा बयान

Maulana Arshad Madani on Islam: मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम से खौफ खाती हैं और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कयामत तक इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता.
Maulana Arshad Madani on Islam: मौलाना अरशद मदनी का इस्लाम को लेकर बड़ा बयान आया है. उनका कहना है कि कयामत तक इस्लाम को कई मिटा नहीं सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसकी एजुकेशन से डरकर अलग-अलग तरह का प्रोपेगेंडा करती हैं.
ज्ञात हो कि इन दिनों मौलाना अरशद मदनी काफी सुर्खियों में हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन सिर्फ शिक्षा पर हमला नहीं बल्कि मुसलमानों को डराने की साजिश है. इस दौरान उन्होंने कहा था कि लंदन का एक मुस्लिम मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बन सकता. अगर बनता है तो उसका हाल आज़म खान जैसा होता है.
दरअसल, अरशद मदनी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा,"इस्लाम अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है, और वही इसकी शिक्षा भी देता है. सांप्रदायिक ताक़तें इस्लाम से डरती हैं और इसकी उज्ज्वल शिक्षाओं से भयभीत होकर इसके ख़िलाफ़ तरह–तरह का प्रोपेगंडा करती हैं, और इस्लाम धर्म को बदनाम करके मिटाने का सपना देखती हैं. लेकिन इस्लाम वह सावॅभौमिक सत्य है जो क़यामत की सुबह तक ज़िंदा रहेगा, और दुनिया की कोई ताक़त इसे मिटा नहीं सकती."
उन्होंने आगे लिखा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस्लाम की उच्च शिक्षाओं पर पूरे दिल व जान से अमल करें और जहां भी रहें, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना और अच्छे आचरण के साथ ज़िंदगी बिताएं.
उनका यह बयान साफ तौर पर बता रहा है कि उन्होंने फिर से उसी बात को दोहराने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क की आजादी के बाद हालात यह हैं कि सरकार मुसलमानों को सिर उठाने की इजाजत नहीं देना चाहती. सरकार चाहती है कि मुसलमानों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए और देखिए कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई.