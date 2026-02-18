हेट स्पीच मामले में CM हिमंता को SC से राहत पर मदनी निराश; बोले- टूट रही आखिरी उम्मीद

Advertisement
CM Himanta Hate Speech Controversy: असम के मुख्यमंत्री द्वारा मियां मुस्लिम विरोधी बयान देने और भाजपा के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर करने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा निर्देश नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. इस पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:05 PM IST

CM Himanta Hate Speech Controversy: बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा हेट स्पीच देने और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर करने से जुड़ी याचिका पर टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट जाए. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने प्रतिक्रिया देते हुए चिंता व्यक्त की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को न्याय पसंद हलकों के लिए निराशाजनक कदम बताया है. 

दरअसल, हाल के दिनों में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा मियां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बनयान दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के असम राज्य के सोशल मीडिया अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी वीडियो शेयर किए. इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने और इन मामलों की जांच के लिए SIT की टीम गठित करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. 

मौलाना मदनी ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 32 को डॉ. बीआर अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा माना था, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है. ऐसे मामलों में, जो हेट स्पीच, सांप्रदायिक सद्भाव और एक वर्ग के जीवन के अधिकार से जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट को कड़े और स्पष्ट कदम उठाने चाहिए. बल्कि, खुद से कार्रवाई की उम्मीद है.

मौलाना मदनी ने कहा कि जब किसी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हेट स्पीच का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है और जवाब में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे चुनावी राजनीति से जोड़कर कमजोर मुद्दा बताया जाता है, तो जनता का यह पूछना स्वाभाविक है कि क्या हमारा न्याय व्यवस्था सरकार के आगे झुक पाया है या उसने न्याय से ज़्यादा मुख्यमंत्री के हितों को प्राथमिकता दी है.

मौलाना मदनी ने साफ कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ज्यूडिशियरी के इंस्टीट्यूशनल सम्मान में विश्वास करती है, साथ ही यह भी समझती है कि हेट स्पीच और सांप्रदायिक भड़काने के मामलों में बहुत ज़्यादा गंभीरता, निष्पक्षता और तेज़ी से न्याय ज़रूरी है. खासकर जब मामला किसी राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा हो, तो इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि देश की गरिमा और संवैधानिक सर्वोच्चता को चुनौती देने वालों को साफ़ मैसेज मिले.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsMaulana Mahmood Madanicm himanta hate speechminority newsToday News

