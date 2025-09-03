Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2907342
Zee SalaamIndian Muslim

Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील

Jamiat Ulema E Hind के चीफ मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक रवैया खत्म होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की मजम्मत की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 03, 2025, 03:31 PM IST

Trending Photos

Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील

Jamiat Ulema E Hind: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने बीजेपी सरकार की मज़म्मत की है. उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के पर्ति पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक रवैया सही नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए. 

महमूद मदनी  ने क्या कहा?

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मदनी ने कहा,"अगर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चाहें तो मुझे बांग्लादेश भेज सकते हैं या जेल में डाल सकते हैं। लेकिन सरकार को अपना पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक रवैया बंद करना होगा. 2021 में सत्ता संभालने के बाद से, असम सरकार किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाना बना रही है. राज्य में बुलडोजर चलाना आम बात हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, सरकार ने बुलडोजर के जरिए दशकों से वहां रह रहे सैकड़ों परिवारों को विस्थापित कर दिया है."

सरकार का यह व्यव्हार बिलकुल गलत

इसके साथ ही मौलाना मदनी ने कहा,"मैंने लोगों के चेहरों पर निराशा देखी है. मुसलमानों के साथ सरकार का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, उनके घरों को तोड़ना और उन्हें संदिग्ध बताना और भी ज़्यादा दुखद है." 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीयों के साथ ये रवैया सही नहीं

अपना रुख साफ करते हुए मौलाना मदनी ने कहा,"अगर कोई विदेशी है, तो उसे निर्वासित कर दो. हमें अवैध प्रवासियों से कोई सहानुभूति नहीं है. लेकिन भारतीय नागरिकों को निर्वासित नहीं किया जाना चाहिए. जहां भी ज़रूरी हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए." 

आज़ादी में जमीयत की भूमिका

मौलाना मदनी ने स्वतंत्रता संग्राम में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सदियों पुरानी भूमिका और टू नेशन थ्योरी के विरोध को भी याद किया. इस मौके पर जमीयत नेता मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना अब्दुल कादिर और मौलाना फ़ज़ल करीम मौजूद थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Maulana MahmoodMaulana Mahmood Madanimuslim news

Trending news

Maulana Mahmood
Maulana Mahmood Madani मुसलमानों के प्रति रवैये से हैं खफा, असम सीएम से की बड़ी अपील
israel news
इजरायल ने किया UN के सैनिकों पर हमला, ड्रोन से गिराए ग्रेनेड
iran
Iran News: अब ये दो देश निपटाएंगे ईरान का न्यूक्लियर मुद्दा, जानें पूरी डिटेल
juloos
Bareilly: जुलूस-ए-मोहम्मदी में नहीं होगा डीजे का इस्तेमाल, उलेमा इकराम का बड़ा फैसला
Balochistan news
आत्मघाती हमले से दहल उठा बलूचिस्तान; BNP की रैली में सुसाइड अटैक,13 की मौत 40 घायल
Panjab Flood
पंजाब में बाढ़ से हजारों लोग बेघर; मुसीबत की घड़ी में जमीयत का बड़ा ऐलान, पहुचाएंगे
gaza
Gaza: 18000 छात्र और 972 टीचर्स की हत्या; इजराइल के जुल्म पर बड़ा खुलासा
war on gaza
कुछ भी कर लो हम देंगे फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा, इमैनुएल की नेतन्याहू को दो टूक
Yemen
Yemen में यूएन कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हूती? 19 को बनाया बंधक
Uttar Pradesh news
स्कूल पर फिलिस्तीन का झंडा लगाना पड़ा महंगा; 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
;