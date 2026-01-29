"CM हिमंता चाहते हैं मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं..." मौलाना बर्क ने क्यों कही ये बड़ी बात

CM Himanta Biswa Sarma Hate Speech: असाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अपने मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक बयानबाजियों के लिए बदनाम हैं. असम में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी कड़ी में हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों के लिए एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मियांओं को जहां देखो, उन्हें परेशान करो, ताकि वे असाम को छोड़कर चले जाएं. उन्होंने आगे कहा कि अगर मियां रिक्शे वाला आपसे के रूप में पांच रुपये भाड़ा मांगता है, तो आप उसे चार ही रुपये दो. हिमंता ने मियां समुदाय को परेशान करने वाले लोगों को आश्वासन दिया है कि वह उनके साथ हैं.

इस बयान पर विपक्ष ने घोर आपत्ति व्यक्त की है. इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने CM हिमंता बिस्वा सरमा पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से साफ जाहिर है कि उन्हें मुस्लिमों से नफरत है.

उन्होंने कहा कि असम के सीएम का यह एजेंडा है कि भारत का मुसलमान अपना देश छोड़कर चले जाए. उन्होंने कहा कि इसी एजेंडे के तहत असम में लाखों मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में ही वोट करेंगे.

बता दें कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता के इस मुस्लिम विरोधी बयान के बाद हिमंता को हिंदू जिन्ना बताया. कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री हिमंता को हिन्दू जिन्ना बताए जाने वाले बयान को मौलाना ममलूकुर्रहमान बर्क ने सही ठहराया.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंता के मियां मुसलमानों को परेशान करने की अपील करने वाले बयान पर विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है. कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर (एक्स पर) लिखा गया कि "ये बयान न सिर्फ बेहुदा है, बल्कि बाबा साहेब के संविधान और हमारी गंगा-जमुनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है. हिमंता बिस्वा सरमा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और BJP को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए".