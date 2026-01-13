Advertisement
Zee Salaam

कागज नहीं, रेशम पर लिखी क्रांति की गाथा; मौलाना मंसूर अंसारी ने मदरसे से खड़ी की आजादी की फौज

Muhammad Mian Mansoor Ansari Muslim Freedom Fighter: मौलाना मुहम्मद मियां मंसूर अंसारी उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए विदेशों में संघर्ष किया. 'रेशमी पत्र आंदोलन' से लेकर काबुल की अनंतिम सरकार तक, उन्होंने पूरी जिंदगी वतन के नाम कर दी, लेकिन आजाद भारत देखने से पहले ही दुनिया से चले गए और आजाद हिंदुस्तान की सरजमीं चूमने की उनकी ख्वाहिश पूरी न हो सकी. 

 

Jan 13, 2026

मौलाना मुहम्मद मियां अंसारी
मौलाना मुहम्मद मियां अंसारी

Silk Letter Movement Muhammad Mian Mansoor Ansari: 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मनाता है, तिरंगा लहराता है और हर तरफ आजादी का जश्न होता है, तब हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन खुद आजाद हिंदुस्तान देखने से पहले ही दुनिया से चले गए. ऐसे ही एक गुमनाम लेकिन महान सिपाही थे मौलाना मुहम्मद मियां मंसूर अंसारी, जिनका निधन 11 जनवरी 1946 में अफगानिस्तान के जलालाबाद में हुआ था.

आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई नायक रहे हैं, जिनको शायद भुला दिया गया. हालांकि, उन्होंने धर्म, जाति और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर अपने देश के लिए पूरी जिंदीग न्यौछावर कर दी और आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने के लिए अंग्रेजों से लड़े. मौलाना मंसूर अंसारी का जन्म मार्च 1884 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ. 

मौलाना मुहम्मद मियां मंसूर अंसारी पढ़े-लिखे और धार्मिक परिवार से थे. शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गुलौथी के मदरसा-ए-मानबा उल-उलूम में की, जहां उनके वालिद टीचर थे. बाद में उन्होंने दारुल-उलूम देवबंद से तालीम हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ उनके दिल में देश को आजाद देखने का सपना भी पलता रहा. जो संगठन भारत की आजादी का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे. उन्हीं संगठनों के सदस्य हालिया दिनों मदरसों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मौलाना मुहम्मद मियां मंसूर अंसारी जैसी हस्तियां उनके आरोपों का जवाब हैं, जो मदरसों पर सवाल खड़े करते रहे हैं. 

'रेशमी पत्र आंदोलन' में लिया बढ़चढ़कर हिस्सा
अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय पर हो रहे जुल्म को लेकर पूरे देश में साल 1915 में आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया. तब मौलाना मंसूर अंसारी भी इस लड़ाई में कूद पड़े. वह मौलाना महमूद हसन के साथ 'रेशमी पत्र आंदोलन' से जुड़े. इस आंदोलन में रेशमी कपड़े पर लिखे गुप्त संदेशों के जरिये आजादी की योजना बनाई जाती थी और उसे देश-विदेश तक पहुंचाया जाता था.

इसी सिलसिले में मौलाना मंसूर अंसारी हिजाज, तुर्की, अजरबैजान, रूस, उजबेकिस्तान और काबुल जैसे कई देशों में गए. हर जगह जाकर उन्होंने एक ही बात कही, हिंदुस्तान गुलाम है और उसे आजाद होना चाहिए. मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली की तरह वह भी उन लोगों में शामिल थे, जो देश से दूर रहकर भी देश की आजादी के लिए जी रहे थे और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देश को आजाद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे. उन्होंने कई मदरसों में बच्चों को पढ़ाया और आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए छात्रों को प्रेरित किया. उनके कई छात्रों ने आगे चलकर अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए.

काबुल में भारत की अनंतिम सरकार बनाकर अंग्रेजों पर बनाया दबाव
साल 1915 में काबुल में बनी भारत की अनंतिम सरकार में मौलाना मंसूर अंसारी भी शामिल हुए. वह कई साल तक अफगानिस्तान में रहे और वहीं से भारत की आजादी के लिए काम करते रहे. उन्होंने अफगान शासक हबीबुल्लाह खान से भी भारत के समर्थन की अपील की. उनके साथ काम करने वाले मौलाना ओबैदुल्लाह सिंधी, राजा महेंद्र प्रताप और सरदार अजीत सिंह किसी तरह भारत लौट आए, लेकिन मंसूर अंसारी और बरकतुल्लाह भोपाली की किस्मत में वतन वापसी नहीं लिखी थी.

वह साल 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में बनी भारत की अनंतिम सरकार में वह शामिल थे. यह आजादी से पहले भारत की पहली 'सरकार-इन-एक्साइल' थी, जो देश से बाहर बनकर अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी. काबुल (अफगानिस्तान) में उन्होंने तफसीर शेख महमूद हसन देवबंदी (काबुली तफसीर) का अनुवाद और तालीमी प्रोग्राम शुरू किया, जहां वे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित करते रहे. यह बात अंग्रेजों को बहुत नागवार लगती थी. 

अधूरी रह गई आख़िरी ख्वाहिश
1946 में कांग्रेस ने उनसे भारत लौटने को कहा और अंग्रेज सरकार ने इसकी इजाजत भी दे दी, लेकिन इससे पहले ही वह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए. 11 जनवरी 1946 को अफगानिस्तान के जलालाबाद में उनका निधन हो गया. उन्हें वहीं लगमान इलाके में दफनाया गया, जहां आजादी के नायक दफन थे. 

उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह आजाद हिंदुस्तान की मिट्टी को चूमें, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो सका. आजादी से महज एक साल 7 महीने पहले मौलान मंसूर अंसारी की मौत हो गई. मौलाना मुहम्मद मियां मंसूर अंसारी का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद उनका नाम आम इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है. वह उन सच्चे सेनानियों में हैं जिनकी कुर्बानी ज्यादा है, लेकिन पहचान कम है. 

