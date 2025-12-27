शाही इमाम के बयान से मची हलचल; 'कादियानियों' का समर्थन करने वालों का पंजाब चुनाव में बहिष्कार

Punjab News Today: पंजाब अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. इससे पहले पंजाब चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है. मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंजाब के शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कादियानी जमात को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका बयान सामने आने के बाद न सिर्फ आमो खास लोग, बल्कि सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है.

लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि जो भी सियासी दल या नेता जमात के कार्यक्रमों और जलसों में शामिल होंगे, उनका पंजाब विधानसभा चुनावों में बहिष्कार किया जाएगा.

मजलिस अहरार इस्लाम हिंद ने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी. पंजाब के शाही इमाम ने दावा किया कि कादियानी जमात की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान एक साजिश के तहत की गई थी. उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजों ने भारत की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों को सक्रिय भूमिका निभाने से रोकने के मकसद से मिर्जा गुलाम कादियानी के जरिए इस जमात को आगे बढ़ाया.

Add Zee News as a Preferred Source

शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने अपने बयान में कहा कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खुद को पैगंबर बताया था, जिसे मुसलमान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी है.

इस मौके पर शाही इमाम ने आगे कहा कि कादियानी जमात के सालाना जलसों में कांग्रेस समेत कई सियासी दलों के नेता शामिल होते रहे हैं. उनके मुताबिक, इन नेताओं ने समय-समय पर कादियानियों का साथ देकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

शाही इमाम ने सरकार और सभी सियासी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि कादियानी हजरत मुहम्मद (स.अ.) की जगह मिर्जा को पैगंबर मानते हैं, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में जो भी सियासी पार्टी कादियानी जमात का समर्थन करेगी या उनके कार्यक्रमों में शामिल होगी, उसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा.

अपने बयान में शाही इमाम ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार और सिविल संस्थाएं कादियान इलाके में रहने वाले लोगों को आम नागरिकों की तरह सुविधाएं दे सकती है, लेकिन कादियानी जमात को मुसलमान मानकर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी के मुताबिक, इसकी वजह यह है कि कादियानी जमात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है.

इसके साथ ही शाही इमाम ने सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं से भी अपील की कि वे कादियानी जमात की सालाना सभाओं और जलसों में हिस्सा न लें. उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमात इस्लाम का गलत नाम इस्तेमाल कर रही है और खुद को मुसलमान बताकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि उनके मुताबिक यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं जायमा रहमान? जिनमें शेख हसीना और खालिदा जिया की झलक देख रही बांग्लादेशी अवाम