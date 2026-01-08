उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कौन कर रहा है गुमराह? मौलाना शहाबुद्दीन ने किया बड़ा दावा

UP News: देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी SIR हुआ है और SIR की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है. सभी राजनीतिक दल वोटरों के नाम कटने से परेशान है. यहां तक की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी परेशान नजर आ रही है. SIR को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया था. इस बयान पर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया है.

उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया है. उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा किए गए SIR की तारीफ की. मौलाना ने कहा कि वह (अखिलेश यादव) सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और SIR के ज़रिए किसी भी मुसलमान का वोट नहीं हटाया गया है. वह सिर्फ़ भ्रम फैला रहे हैं और मुसलमानों और देश को गुमराह कर रहे हैं. चुनाव आयोग ने SIR के ज़रिए वोटर लिस्ट को ठीक करने का सराहनीय काम किया है.

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है और कई राज्यों में अधिकारियों ने ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारियां निभाई हैं. मृत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और एक सटीक वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के लिए डुप्लीकेट एंट्री को ठीक किया गया है. अपडेटेड लिस्ट का पहला ड्राफ्ट अब जारी कर दिया गया है और यह सराहनीय है कि चुनाव आयोग ने यह काम ज़िम्मेदारी से किया है.

अखिलेश के दावे पर किया पलटवार

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दावा करते हैं कि मुसलमानों के वोट हटा दिए गए हैं. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी का भी वोट नहीं हटाया गया है. वह सिर्फ़ मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं. SIR के मामले में मुसलमानों ने ज़िम्मेदारी से फॉर्म भरे हैं.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, नवदीप रिणवा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में कुल 12,55,56,025 नाम शामिल हैं. गिनती की प्रक्रिया पूरी हो गई है. गिनती की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2025 को शुरू हुई थी और 26 दिसंबर, 2025 तक चली. उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में शामिल हर वोटर से 27 अक्टूबर, 2025 तक संपर्क करने की कोशिश की गई. अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी.

