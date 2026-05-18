गाय की कुर्बानी पर बैन की मांग कर रहे मौलाना; बयान के बाद छिड़ी नई बहस

Bihar News: हिंदूवादी संगठन के सदस्य पिछले कई वर्षों के गौतस्करी रोकने के नाम पर सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और इस दौरान गौ तस्करी के आरोप में लोगों की जान भी ले लेते हैं. अब इस रेस में मौलाना भी कूद पड़े हैं, वह भी बहती गंगा में हाथ धोना चा रहे हैं. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज ने बिहार में गाय की कुर्बानी, गौ-तस्करी और अवैध स्लॉटर हाउसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. हाजी मोहम्मद परवेज ने इन मांगों को लेकर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मौलाना द्वारा किए गए इन मांगों को लेकर लोगों का कहना है कि देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल बना हुआ है, इसीलिए हाजी मोहम्मद परवेज जैसे मौलाना भी ऐसी मांगें करके शोहरत पाने की कोशिश कर रहे हैं. हाजी मोहम्मद परवेज ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की है कि बिहार में गाय की कुर्बानी और अवैध कटान पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए और राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित अवैध स्लॉटर हाउसों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

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उन्होंने कहा कि बिहार के कई इलाकों से लगातार गायों की अवैध खरीद-फरोख्त, तस्करी की सूचनाएँ सामने आ रही हैं, जिससे सामाजिक तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गौ-तस्करी को लेकर समय-समय पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएँ भी सामने आती रही हैं, जो राज्य की शांति एवं सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा बन सकती है.

अपने पत्र में हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दिकी ने बिहार सरकार से राज्य स्तर पर "स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स" गठित करने की मांग की, जो गौतस्करी, अवैध खरीद-बिक्री एवं गायों के अवैध कटान में संलिप्त संगठित गिरोहों के विरुद्ध लगातार निगरानी एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें.