‘बाबर जिंदा करो या खत्म करो… मुसलमान को मतलब नहीं', मौलाना इसहाक गोरा की बीजेपी सरकार को दो टूक!

Maulana Qari Ishaq Gora on Detention Center Issue: डिटेंशन सेंटर और CAA–NRC पर बढ़ते विवाद के बीच मशहूर आलिमे दीन कारी इसहाक गोरा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की असल चिंता हक, रोजगार और तरक्की है. डिटेंशन सेंटर के मुद्दे को उन्होंने सरकार का फैसला बताते हुए सुरक्षा से जोड़ा, वहीं अरशद मदनी की चेतावनियों को बीजेपी सरकार को नसीहत देने से नहीं चूके. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:40 PM IST

मौलाना कारी इसहाक गोरा
मौलाना कारी इसहाक गोरा

Uttar Pradesh News Today: केंद्र सरकार ने सितंबर 2025 में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए नोटिफिकिशन जारी किया था. इस डिटेंशन सेंटर में किन-किन लोगों को रखा जा सकता है, इस बात का भी जिक्र किया गया था. बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाने का ऐलान किया है. योगी सरकार के इस फैसले पर मानवाधिकार संगठन, विपक्षी दलों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विरोध जताया है.

डिटेंश सेंटर बनाने और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर मुसलमानों में डर और बेचैनी को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान सामने आया. इसके जरिये उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाने की सुनियोजित साजिश करार दिया था. मौलाना अरशद मदनी के बयान पर देवबंद के मशहूर आलिमे दीन कारी मौलाना कारी इसहाक गोरा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है. 

डिटेंश सेंटर बनाने पर मौलाना गोरा ने क्या कहा?

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, "हुकूमत है, हुकूमत कुछ भी फैसला ले सकती है." उन्होंने कहा, "डिटेंशन सेंटर बनाने का जो ऐलान हुआ है, वो कहीं न कहीं मुल्क की सुरक्षा के मद्देनजर ही होगा. हम मजहबी लोग हैं, दीन से वास्ता रखते हैं. सियासी मसलों पर हमारी राय से बेहतर जवाब कोई अच्छा सियासतदान ही दे सकता है."

मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पूछे गए सवाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने बहुत ही अदब के साथ नपा तुला बयान दिया. इसहाक गोरा ने कहा, "मौलाना अरशद मदनी हमारे उस्ताद हैं. बहुत बुजुर्ग, दुनिया उन्हें मानती है. ताउम्र मुल्क की खिदमत की है. उन्होंने जो कुछ भी कहा है मौजूदा हालात को गौर से देखते हुए, सोच समझकर कहा होगा." उन्होंने कहा, "मौलान अरशद मदनी की बातें यूं ही नहीं होती हैं. उनकी बातों में बहुत गहराई और वजन होता है. उनकी नसीहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."  

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सरकार से मुसलमानों की समस्याओं और उनकी बातों पर गौर करने की अपील की. उन्होंने कहा, "मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ मोहब्बत, अमन-चैन और अपना हक चाहता है. उसके हुकूक पूरे किए जाएं. उनकी तरक्की पर भी ध्यान देने की जरुरत है." इसहाक गोरा ने कहा कि इस देश में कोई भी लीडर मुसलमानों की तरक्की की बात नहीं कर रहा है. ऐसे में उन्हें दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. 

'बाबर को जिंदा करने और खत्म करने पर हो रही सियासत'

कारी इसहाक गोरा ने कहा, "एक तरफ कुछ लोग बाबर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग बाबर को जिंदा करने पर सियासत कर रहे हैं. दोनों तरफ सिर्फ सियासत है. मुसलमान इससे न खुश है, न नाखुश. उसे तो बस अपने हक और तरक्की चाहिए." उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देशभर में CAA-NRC, डिटेंशन सेंटर्स और घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासत उफान पर है. 

हाल ही में मौलाना अरशद मदनी ने भी इन मुद्दों को मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया था, लेकिन कारी इसहाक गोरा का बयान अपेक्षाकृत संयमित माना जा रहा है. उन्होंने सरकार की सुरक्षा संबंधी दलीलों को खारिज नहीं किया, लेकिन साथ ही मुसलमानों के अधिकार और विकास की मजबूत पैरवी की. कारी साहब ने साफ कहा कि मुस्लिम समाज धार्मिक बहसों में उलझना नहीं चाहता बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जिंदगी उसके असली मुद्दे हैं.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर के कार्यक्रम पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

