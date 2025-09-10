UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश
UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश

UP News: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक कमेंट किया था, जिसके बाद भारी विवाद हुआ था. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 10, 2025, 09:52 AM IST

UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश

UP News: सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी चैनल पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव बारिश की वजह से संसद वाली मस्जिद में बैठ गई थीं. इस मस्जिद के इमाम रामपुर से सपा सांसद हैं. मौलाना साजिद रशीदी पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद में मौजूद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर एक टीवी चैनल पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.

मौलाना राशीशी की बढ़ी मुश्किलें

समाजवादी पार्टी ने भी मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी. शुरुआत में सहारनपुर जिले के रहने वाले मौलाना साजिद रशीदी इस पर अड़े रहे, लेकिन जब उनके खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो उन्होंने कथित तौर पर माफी मांग ली और मामला ठंडा पड़ गया. लेकिन अब यह मामला फिर से सुर्खियां बटोर रहा है.

किसने दर्ज किया मौलाना के खिलाफ केस?

देवबंद से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुआविया अली के बेटे हैदर अली ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं.

क्या लगाया याचिका में आरोप?

बताया जाता है कि हैदर अली ने 4 सितंबर को कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका में मौलाना साजिद रशीदी ने उन पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इस अपमानजनक टिप्पणी से दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा हुई है और आपसी भाईचारा प्रभावित हुआ है. 

29 सितंबर को रिपोर्ट पेश करेगी पुलिस

कोर्ट ने कल पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया और 9 सितंबर यानी आज अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की रिपोर्ट के साथ मौलाना रशीदी की मुश्किलों में और ज्यादा इज़ाफा हो सकता है.

