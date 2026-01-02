Shah Rukh Khan पर कमेंट को लेकर बढ़ा विवाद, मौलाना रशीदी बोले- सरकार ले एक्शन

Maulana Rashidi on Devkiandan Thakur: मौलाना रशीदी का देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ कमेंट किया था. मौलाना ने हिंदू धर्मगुरू के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है.
Maulana Rashidi on Devkiandan Thakur: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद गहराता जा रहा है. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस मामले में धार्मिक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि खेल और फिल्में सरहदों से ऊपर होती हैं और इनका किसी देश या धर्म से जोड़कर विरोध करना गलत है.
उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की तारीफ करते हुए कहा कि ये दोनों ऐसे अभिनेता हैं जो सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा,"शाहरुख खान ने एक खिलाड़ी खरीदा है. खेल और फिल्म में कोई बॉर्डर नहीं होता. शाहरुख खान और सलमान खान ऐसे अभिनेता हैं जो सबसे ज्यादा दान-पुण्य करते हैं. सरकार को देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए."
बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि देश में मुसलमानों पर हो रहे कथित लक्षित हमलों पर क्यों बात नहीं होती.
उन्होंने कहा,"हम बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मुसलमानों पर हो रहे टारगेटेड हमलों पर क्यों बात नहीं होती? मुसलमान अभी शांत हैं, लेकिन अगर वे इन हमलों के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा?"
दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर शाहरुख खान और KKR प्रबंधन पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं.
देवकीनंदन ठाकुर ने कहा,"बांग्लादेश में हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है. इतनी भयावह घटनाएं देखने के बाद कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है, खासकर वह व्यक्ति जो खुद को टीम का मालिक कहता है? वह इतने निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल कर ले?"
उन्होंने शाहरुख खान के बैकग्राउंड का जिक्र करते हुए कहा,"इस देश ने तुम्हें हीरो बनाया, सुपरस्टार बनाया और इतनी ताकत दी कि तुम एक क्रिकेट टीम के मालिक बन गए. इससे पहले तुम क्या थे? तुम एक टीवी सीरियल में काम करते थे और 500-1000 रुपये रोज कमाते थे."
देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि हिंदू समाज ने शाहरुख खान का समर्थन किया और अब उन्होंने सवाल उठाया कि उस “कर्ज” को कैसे चुकाया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी टिप्पणी किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं है. उन्होंने कहा,"मैं शाहरुख खान से कभी मिला नहीं हूं. मैं उन्हें जानता नहीं हूं. मैंने सिर्फ उनके पोस्टर देखे हैं. मैं फिल्में नहीं देखता. मैं ऐसी चीजें नहीं करता जो दुनिया के चरित्र को भ्रष्ट करें."
यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले दीपु चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. इसके बाद उनकी लाश को लटकाया गया और आग लगा दी गई थी.