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Zee SalaamIndian Muslimज्ञानवापी पर कयामत तक नहीं फहरा सकते भगवा; धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना

ज्ञानवापी पर कयामत तक नहीं फहरा सकते भगवा; धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना

Dhirendra Shastri Controversial Comment on Gyanvapi Masjid: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को कलंक बताने और भगवा झंडा फहराने की बात कही गई थी. इस बयान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी धीरेंद्र शास्त्री पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ऐसी बयानबाजी करके ज्ञानवापी पर चल रहे मुकदमे को प्रभावित करना चाह रहे हैं और बहुसंख्यक समुदाय को भड़काना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिद के मामले पर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:57 PM IST

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ज्ञानवापी पर कयामत तक नहीं फहरा सकते भगवा; धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना

Dhirendra Shastri Controversial Comment on Gyanvapi Masjid: बागेश्वर धाम के संचालक और कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान दिया है. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी मस्जिद को कलंक बताते हुए कहा कि इस मस्जिद पर हम भगवा झंडा लहराएंगे. उनके इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है, इसको कलंक कहना सरासर ग़लत है.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की दरो-दीवार और गुम्बद पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी कयामत तक भगवा झंडा नहीं लहरा सकते. मौलाना ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की बात कही है, मैं उनको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को न उकसाए, न भड़काय. मौलाना ने आगे कहा कि दूसरी बात यह है की मस्जिद को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, रोजाना तारीख पड़ रही है, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दलील रख रहे है, अदालत जो भी फैसला करेगी, वो सबके लिए मान्य होगा. 

मौलाना ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर कहा कि इस तरह की बयानबाजी मुकदमे को प्रभावित करने के लिए की जा रही है, अदालत को चाहिए कि स्वत: संज्ञान लेकर धीरेंद्र शास्त्री को अदालत में तलब किया जाए, कि वह इस तरह के भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? मौलाना ने कहा कि मैं शरीयत (इस्लामिक सिस्टम या कानून) का नजरिया स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, शरीयत किसी भी मुसलमान को इस बात की इजाजत नहीं देती है.

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मौलाना ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी झूठ बोल रहे हैं और धीरेंद्र शास्त्री कलंक की बात कह कर, भगवा झंडा लहराने की बात कह कर बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काना चाहते हैं. मौलाना ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री अच्छे माहौल को खराब करना चाहते हैं. मौलाना ने कहा कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद को लेकर किसी से समझौता नहीं किया जा सकता. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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