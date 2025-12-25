Advertisement
भारत के मुसलमानों की मौत पर चुप्पी और बांग्लादेश के मुद्दे पर बवाल, मौलाना रशीदी ने उठाए सवाल

Maulana Sajid Rashidi: बांग्लादेश में अशांति का माहौल है. हाल ही बांग्लादेश में दीपू दास नाम के एक युवक को ईशनिंदा के आरोप में एक उग्र भीड़ ने हत्या कर दी. इस घटना के बाद भारत में विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हो गया. मौलाना साजिश रशीदी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:32 PM IST

Maulana Sajid Rashidi: बांग्लादेश में अशांति पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि जो हत्याएं हो रही हैं, वे गलत हैं. उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी को मारने की वकालत नहीं करता. साथ ही बांग्लादेश में हुए कुए कुछ हत्याओं को नरसंहार करार देने वालों पर मौलाना रशीदी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कहां नरसंहार हो रहा है, दिखाओ मुझे? उन्होंने कहा कि आप गज़ा में जो हो रहा है उसे नरसंहार कहने को तैयार नहीं हैं.

मौलाना साजिश रशीदी ने कहा कि फिलिस्तीन में 40,000 बच्चे मारे गए, और 1,50,000 लोगों की हत्या हुई, लेकिन आप उसे नरसंहार कहने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है और मरने वाले हिंदू है, इसलिए आप इसे नरसंहार कहते हैं? उन्होंने कहा कि भारत में, NCRB का डेटा दिखाता है कि जय श्री राम का नारा न लगाने वाले 52 लोगों को मॉब लिंच की गई, लेकिन आप उसे नरसंहार नहीं कहेंगे. मौलाना रशीदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आप 50 लोगों की हत्या को नरसंहार नहीं कहेंगे? यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? यह दोहरी सोच क्यों?

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि बांग्लादेश में जो आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं, वो रैलियां और जुलूस, हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं. आप उन्हें हिंदुओं के खिलाफ क्यों करना चाहते हैं? वे रैलियां यूनुस सरकार के खिलाफ है. यह बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि वह बांग्लादेश के मुद्दे पर अपनी बात पर पूरी तरह कायम हैं. 

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुए कुछ हत्याएँ, नरसंहार नहीं है. उन्होंने कहा कि जो लोग इसे नरसंहार कह रहे हैं, वे भारत के मुसलमानों की हत्याओं को भी नरसंहार कहें. उन्होंने कहा कि भारत में 50 मुसलमानों की हत्याओं को नरसंहार नहीं कहेंगे, लेकिन बांग्लादेश में हुए 10-15 लोगों की हत्याओं को नरसंहार कहेंगे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

maulana sajid rashidiminority newsToday News

