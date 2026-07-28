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दिल्ली में कांवड़ कैंपों के लिए अब 12 नहीं 15 लाख मिलेंगे, अब BJP हुकूमत के फैसले पर क्या बोल गए मौलाना?

Maulana Rashidi on Kanwar Camp Budget 2026: दिल्ली हुकूमत ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए कांवड़ कैंपों की आर्थिक सहायता में 36 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी का ऐलान किया है. बड़े कैंपों को अब 15 लाख रुपये तक की ग्रांट मिलेगी. इस फैसले पर मौलाना साजिद रशीदी के रद्देअमल ने सियासी और सामाजिक हलकों ने नई बहस शुरू हो गई है.

Reported By Syed Mubashshir
Published: Jul 28, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:09 PM IST
दिल्ली में कांवड़ कैंपों के लिए अब 12 नहीं 15 लाख मिलेंगे, अब BJP हुकूमत के फैसले पर क्या बोल गए मौलाना?
Image Credit: मौलाना साजिद रशीदी (फाइल फोटो)

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