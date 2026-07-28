/दिल्ली में कांवड़ कैंपों के लिए अब 12 नहीं 15 लाख मिलेंगे, अब BJP हुकूमत के फैसले पर क्या बोल गए मौलाना?

दरअसल, दिल्ली हुकूमत की ओर से कांवड़ यात्रा 2026 के लिए आर्थिक मदद में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है. रेखा गुप्ता हुकूमत के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है. इसी सिलसिले में मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपनी राय जाहिर की. दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि बढ़ती तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत और महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि कांवड़ यात्रियों को बेहतर सहूलियतें मुहैया कराई जा सकें.