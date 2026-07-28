/दिल्ली में कांवड़ कैंपों के लिए अब 12 नहीं 15 लाख मिलेंगे, अब BJP हुकूमत के फैसले पर क्या बोल गए मौलाना?

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Delhi Kanwar Camp Budget 2026: सावन के मुकद्दस माह का आगाज 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और 28 अगस्त तक चलेगा. इसको लेकर अकीदमंदों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस खास मौके पर निकाली जाने वाली "कांवड़ यात्रा" को लेकर दिल्ली हुकूत ने बड़ा ऐलान किया है. बीजेपी की अगुवाई वाली रेखा गुप्ता हुकूमत ने इसके जरिये अकीदमंदों के बड़ी सौगात देने की कोशिश की है.
दरअसल, दिल्ली हुकूमत की ओर से कांवड़ यात्रा 2026 के लिए आर्थिक मदद में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है. रेखा गुप्ता हुकूमत के ऐलान के बाद इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है. इसी सिलसिले में मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपनी राय जाहिर की. दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि बढ़ती तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत और महंगाई को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि कांवड़ यात्रियों को बेहतर सहूलियतें मुहैया कराई जा सकें.
दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली हुकूमत ने 2026 की कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ कैंपों को मिलने वाली आर्थिक मदद को 36 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके तहत कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 20,000 वर्ग फुट में फैले और 6 से 12 दिनों तक चलने वाले बड़े कांवड़ कैंपों को अब पहले की तरह 11 लाख रुपये नहीं, बल्कि 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी.
इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के कांवड़ कैंपों के लिए मिलने वाली ग्रांट में भी बढ़ोतरी की गई है. हुकूमत ने यह भी साफ किया है कि कांवड़ कमेटियों को पहले की तरह 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सहूलियत मिलती रहेगी. अगर किसी कैंप में इससे ज्यादा बिजली की खपत होती है, तो उसका पूरा खर्च मुंतजिमीन को खुद उठाना होगा.
हुकूमत का कहना है कि आर्थिक मदद के पूरे अमल को ज्यादा शफ्फाफ बनाया जाएगा. इसके लिए ग्रांट की रकम दो किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए दी जाएगी. यह रकम जांच-पड़ताल, जियो-टैग की गई तस्वीरों और जरूरी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी की जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए ग्रांट मंजूर करने की कार्रवाई को भी पहले के मुकाबले आसान बनाया जाएगा, जिससे कांवड़ कमेटियों को वक्त पर आर्थिक मदद मिल सके. दिल्ली हुकूमत कांवड़ यात्रा के बेहतर इंतजाम के लिए एक सिंगल-विंडो कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी कायम करेगी. इस सिस्टम में एमसीडी, दिल्ली पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, DUSIB, बिजली कंपनियां और दूसरी मुताल्लिका महकमें शामिल रहेंगी.
इन तमाम महकमों के आपसी तालमेल से कांवड़ यात्रियों के लिए साफ सफाई, मेडिकल सहूलियत, पीने के पानी की सप्लाई, बिजली, सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरी जरूरी खिदमात को यकीनी बनाया जाएगा. हुकूमत का कहना है कि इन तमाम इंतजामात का मकसद कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को बेहतर सहूलियतें देना और पूरे निजाम को ज्यादा असरदार, शफ्फाफ और हमवार बनाना है.