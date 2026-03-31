UP CM योगी की मां पर टिपण्णी; मौलाना सलीम चतुर्वेदी को थाने में 'थर्ड-डिग्री', पुलिस पर उठे गंभीर सवाल?

Bahraich News: बिहार के पूर्णिया से मौलाना सलीम चतुर्वेदी को UP STF ने 30 मार्च को गिरफ्तार किया. गिरफ़्तारी के बाद UP STF मौलाना को बहराइच ले गई. इसके बाद आज (31 मार्च) उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने सलीम चतुर्वेदी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस बीच, जब पुलिस मौलाना को कोर्ट ले जा रही थी, उस समय रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें सलीम चतुर्वेदी को साफ तौर पर लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस थाने में मौलाना को 'थर्ड-डिग्री' दिया गया है.

वायरल वीडियो में मौलाना को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालकर एक गाड़ी में बिठाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान मौलाना सलीम चतुर्वेदी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें अपने पैरों में कुछ दिक्कत हो रही है. इसके अलावा वह अपनी कमर पर हाथ रखकर धीरे-धीरे चल रहे हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने कमेंट किया है कि मौलाना की हालत देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस ने उनसे "थर्ड-डिग्री" तरीके से पूछताछ की है. वहीं, कई अन्य यूज़र्स UP पुलिस की निंदा कर रहे हैं.

सीएम योगी के खिलाफ दिया था बयान

दरअसल, इस महीने की शुरुआत में एक सभा को संबोधित करते हुए मौलाना ने राज्य के गो-हत्या विरोधी कानून के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. मौलाना का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया और कई पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराईं. उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई, मौलाना को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया और आज उन्हें अदालत में पेश किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

कई जगहों पर दर्ज किए गए थे मुकदमे

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और बहराइच में अलग-अलग शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं. इन आरोपों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, समाज में वैमनस्य फैलाना और आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शामिल है. मौलाना के खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं. बलरामपुर में BJP के जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा की लिखित शिकायत के बाद 7 मार्च को कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया. वहीं, बहराइच में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर दूसरा मामला दर्ज किया गया. इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना और गलत जानकारी फैलाना जैसे आरोप शामिल हैं.