सलीम पर ताबड़तोड़ एक्शन, नफरती भाषण देने वाले BJP-दक्षिणपंथी नेताओं पर कार्रवाई कब?

Hate Speech Case: बिहार के पूर्णिया से मौलाना सलीम चतुर्वेदी इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसकी वजह है हालिया दिनों मौलाना सलीम चतुर्वेदी के जरिये एक सभा में दिया गया कथित विवादित बयान, जिसमें उन्होंने गो-हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. मौलाना सलीम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और उनके खिलाफ 84 से ज्यादा मुकदमें दर्ज किए गए है. इसके बाद यूपी एसटीएफ ने सोमवार (30 मार्च) को उन्हें बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत में पेश किया.

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मौलाना सलीम चतुर्वेदी को लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है, इसके बाद नेटीजंस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पुलिस से आरोपियों का धर्म देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया. कई लोगों ने बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन के उन नेताओं और पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है, जो आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को गालियां देते हुए हिंसा के लिए उकसाते हैं.

"इंडिया हेट लैब" की रिपोर्ट ने खोल दी पोल

जनवरी 2026 में "इंडिया हेट लैब" ने एक रिपोर्ट जारी किया किया था, इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेताओं और दूसरे लोगों की रैंकिंग जारी की थी. हैरान करे वाली बात यह है कि हेट स्पीच देने के मामले में बीजेपी नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अव्वल रहे हैं. उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ 71 हेट स्पीच दी. इसी तरह वीएचपी के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया के नाम 46 हेट स्पीच, बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय के नाम 35, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेशा राणे को चौथा स्थान दिया गया था.

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हेट स्पीच में अल्पसंख्यकों को गाली देने, धमकाने और उन पर हिंसा के लिए उकसाने के मामले सामने आए. 98 फीसदी से ज्यादा हेट स्पीच के मामले मुसलमानों के खिलाफ थे. हालांकि, इन सभी मामलों में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार का रवैया हैरान करने वाला रहा है. न ही पुलिस और न ही वहां की सरकारों ने इन नेताओं के खिलाफ मौलाना सलीम चतुर्वेदी जैसी कार्रवाई नहीं की गई. नतीजतन यह आए दिन इस तरह के विवादित और आपत्तिजनक लगातार दे रहे हैं, और यह सिलसिला लगातार जारी है.

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हेट स्पीच देने के मामले में पीएम, गृहमंत्री से लेकर सीएम तक शामिल

India Hate Lab की हालिया रिपोर्ट (2023, 2024 और 2025) में कई बड़े संगठनों और नेताओं के नाम सामने आए हैं. हालांकि रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि कुल कितने नेताओं के नाम शामिल हैं, इसकी कोई सटीक संख्या नहीं दी गई है. 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में कुल 1,318 हेट स्पीच इवेंट्स दर्ज किए गए. इनमें सबसे ज्यादा आयोजन वीएचपी और बजरंग दल ने किए, जिनकी संख्या 289 रही, जो कुल का 22 फीसदी है. इससे पहले 2023 में 216 और 2024 में 279 इवेंट्स इन संगठनों के जरिये आयोजित किए गए थे. ये संगठन आरएसएस से जुड़े "संघ परिवार" का हिस्सा माने जाते हैं.

हेट स्पीच के आयोजन के मामले बीजेपी तीसरे स्थान पर रही, जिसने 133 इवेंट्स आयोजित किए. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 88 फीसदी यानी 1,164 इवेंट्स बीजेपी शासित राज्यों में हुए. आरएसएस का सीधा नाम आयोजक के तौर पर कम सामने आया, लेकिन इसे इन सभी संगठनों का मूल संगठन बताया गया है. एक आरएसएस नेता कल्लाडका प्रभाकर भट्ट के एक भाषण का भी जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट में 2025 के टॉप स्पीकर्स की लिस्ट भी दी गई है. इसमें सबसे ऊपर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (35), महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे (28), टी. राजा सिंह (27) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (27) तक शामिल हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 हेट स्पीच भाषणों के साथ सूची में हैं. इसी तरह से बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार ने भी मुसलमानों खिलाफ 26 बार जहर उगला और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया.

साल 2024 में योगी आदित्यनाथ ने दी 86 हेटस्पीच

इसी तरह से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 16 बार पिछले साल नफरती बयान दिया. पिछले सालों की तुलना करें तो 2024 में बीजेपी नेताओं ने 452 भाषण दिए थे, जिनमें योगी आदित्यनाथ (86), नरेंद्र मोदी (63) और अमित शाह (58) शामिल थे. 2023 में बीजेपी नेता 100 इवेंट्स में शामिल हुए थे, जबकि वीएचपी-बजरंग दल ने 216 इवेंट्स आयोजित किए थे. रिपोर्ट से साफ है कि यह मुद्दा लगातार बढ़ रहा है और इसमें बड़े संगठनों व नेताओं की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, इनके खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली.

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आइये समझते हैं कि बिहार के पूर्णिया के रहने वाले मौलाना सलीम चतुर्वेदी के विवादित बयान जैसा और किन लोगों ने दिया. लेकिन उनके मामले में पुलिस और प्रशासन का रवैया शिथिल रहा है. वह अभी भी आजाद घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उन पर मुकदमें दर्ज नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ शायद मौलाना सलीम चतुर्वेदी से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई होंगी, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किसी भी सरकार ने नहीं की और अक्सर सत्तासीन लोगों पर सांप्रदायिक जहर घोलने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगा. सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि मौलाना सलीम चतुर्वेदी से ज्यादा अभद्र और विवादित बयान बीजेपी नेता रहे टी राजा देते रहे हैं.

टी राजा के जहरीले बयान, फिर भी बरी

तेलंगाना के गोशामहल सीट से निर्दलीय विधायक टी राजा सिंह अपने भड़काऊ और विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. उन पर मुस्लिम समुदाय, पैगंबर मोहम्मद (स.अ.) और हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगते रहे हैं. साल 2022 में हैदराबाद में दिए गए बयान के बाद उनके खिलाफ बड़ा विरोध हुआ और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया. वहीं 2025 में इंदौर के दशहरा कार्यक्रम में फिर विवादित बयान देने पर FIR दर्ज हुई. इसके अलावा वे हैदराबाद के पुराने शहर को "मिनी पाकिस्तान" कहने और मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी घिरे रहे हैं.

टी राजा सिंह मुसलमानों को "कुत्ते, मुल्ले, हरामी, लांड्या" जैसे शब्दों से संबोधित किया. इसके अलावा उन्होंने "लव जिहाद और लैंड जिहाद" जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात कही, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ. वहीं, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी उनके बयान चर्चा में रहे, जहां उन्होंने उन्हें "आतंकवादी" बताते हुए गोली मारने के लिए लोगों को उकसाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें कई सांप्रदायिक मामलों से जुड़े हैं. हालांकि कुछ मामलों में वे बरी हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर केस अभी भी लंबित हैं.

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नरसिंहानंद सरस्वती पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं?

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी अक्सर अपने विवादित और भड़काऊ बयानों को लेकर लाइमलाइट में रहता है. यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुस्लिम समुदाय, पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) और धार्मिक संस्थानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगते रहे हैं. आए दिन इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं. वह अक्सर कैमरे के सामने मुसलमानों को धमकाते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं. इन सबके बावजूद उसके खिलाफ शासन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.

हरिद्वार धर्म संसद 2021 और दिल्ली हिंदू महापंचायत 2022 जैसे कार्यक्रमों में दिए गए उनके बयानों को लेकर काफी विवाद हुआ था. इन आयोजनों में उसने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ सख्त और उकसाने वाले बयान दिए, जिस पर देशभर में विरोध देखने को मिला. इसके अलावा 2024-25 में भी उसके कई बयान सुर्खियों में रहे, जिनमें मुस्लिम संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाए गए. इन मामलों में अलग-अलग राज्यों में FIR दर्ज की गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरसिंहानंद के खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो अब बढ़कर 30 से ज्यादा हो चुके हैं. कई मामलों में वे जमानत पर हैं, जबकि कुछ मामलों की जांच अभी जारी है.

अल्पसंख्यकों के साथ राष्ट्रपिता तक पर प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्तिजनक टिप्पणी

बीजेपी पर भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके विवादित और भड़काऊ बयानों को गिफ्ट के रुप में सियासी विरासत देने के आरोप लगते रहे हैं. प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर देशद्रोह का मामला भी है. इतना ही नहीं वह न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित बयान दे चुकी हैं. सितंबर 2025 में भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से दूरी बनाने की सलाह दी थी. साथ ही मंदिरों के पास गैर-हिंदू विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और समुदाय विशेष को दुश्मन बताते हुए लोगों को उन पर हिंसा के लिए उकसाया. इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ.

दिसंबर 2022 में कर्नाटक के शिवमोग्गा में उन्होंने लोगों से घर में हथियार रखने और तैयार रहने की बात कही थी, जिसे लेकर भी आलोचना हुई. इसके अलावा गरबा पंडाल में मुसलमानों की एंट्री रोकने और नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर दर्ज मामलों की कोई एकीकृत आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं है. लेकिन साल 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में वह मुख्य आरोपी थीं, लेकिन 31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. उनके खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक बयान देने को लेकर साल 2019, 2022 और 2025 में FIR दर्ज हुई है.

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