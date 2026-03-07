गाय को 'अम्मा' बोलकर फंसे बिहार के मौलाना; UP में सड़कों पर उतरे BJP कार्यकर्ता और योगी समर्थक

Bihar News: बिहार में एक तरकीर के दौरान मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया. मौलाना ने कहा कि UP में ऐसा कानून बना है कि योगी आदित्यनाथ की अम्मा (गाय) का गोश्त खा लिया तो पुलिस पैर में छेद कर देती है. मौलाना ने आगे कहा कि UP में किसी के पास योगी की अम्मा (गाय) का 250 ग्राम गोश्त मिला तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है.

दरअसल, रमजान के महीने में बिहार में एक दीनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने तकरीर की. इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में गाय की मांस पर लगे प्रतिबंध और पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया. मौलाना ने इस दौरान सीएम योगी और गाय के गोश्त को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है. इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया और कार्रवाई की मांग की. साथ ही भाजपा ने मौलाना को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया.

भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि योगी सरकार में गौकशी पूरी तरह बंद है, ऐसा करने वालों से योगी जी निपटना जानते हैं. BJP नेताओं ने कहा कि ऐसे लोगों का योगी सरकार और उनका कानून इलाज करेगा. इसके साथ ही मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ लखनऊ के अटल चौराहा पर प्रदर्शन किया गया, जहां युवाओं ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. BJP नेता अनुराग तिवारी ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम का विरोध किया और कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ चार दिन में एफआईआर नहीं हुई तो लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.