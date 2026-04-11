Maulana Salim Qasmi gets Bail: योगी की माँ पर टिप्पणी करने के आरोपी मौलाना सालिम कासमी जेल से रिहा

Maulana Salim Qasmi gets Bail: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसे मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी को शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत से ज़मानत मिलने के बाद बहराइच जेल से रिहा कर दिया गया. उनके मामले में अगली सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल तय की गई है.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मुल्जिम मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी को शुक्रवार को बहराइच जेल से रिहा कर दिया गया है. उन्हें एक स्थानीय अदालत ने जमानत दी थी और शाम को रिहा कर दिया गया था. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल तय की गई है.
उत्तर प्रदेश STF ने 30 मार्च को बिहार के पूर्णिया से मौलाना को उठा लिया था और उत्तर प्रदेश के बहराइच लेकर चली गई थी. मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी को 31 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.
मौलाना पर 4 साल पहले भागलपुर में एक तक़रीर के दौरान उत्तर प्रदेश में गौमांस पर प्रतिबन्ध और उस कानून की आड़ में मुस्लिमों की प्रताड़ना को लेकर योगी आदित्यनाथ की माँ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का इलज़ाम था. विडियो वायरल होने पर टिप्पणी के 4 साल बाद मौलाना पर मुकदमा दर्ज किया गया था. विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के जिला सदर जीत प्रताप सिंह की तरफ से 8 मार्च को लिखे गए लेटर से उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा देशभर में १०० से ज्यादा मुकदमे मौलाना के खिलाफ हिन्दू संगठनों और योगी के समर्थकों ने दर्ज कराया था.
गिरफ्तारी होने के अगले दिन मौलाना सालिम ने अपनी टिप्पणी पर माफ़ी मांग ली थी. अपने माफीनामे में सालिम ने कहा था, "मैं, अब्दुल्ला सालिम कासमी, अपने जुर्म का ऐतराफ कर रहा हूँ. 5 मई सन 2024 को भागलपुर में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरे स्पीच में कुछ ऐसी गन्दी बाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए निकल गई थी, जो नहीं निकलनी चाहिए थी. मैं अपनी गलती का ऐतराफ करता हूँ, और CM साहेब से भी माफ़ी मांगता हूँ." इसके साथ ही मौलाना ने भविष्य में ऐसी गलती कभी न करने और बाकी मौलाना को भी सार्वजनिक मंचों से ऐसी तक़रीर न करने की नसीहत दी थी.
मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट के निवासी हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं. लाखों लोग उनके फॉलोअर्स और प्रशंसक हैं. उनकी तकरीर के लिए महीनों पहले बुकिंग करानी होती है.
मौलाना अब्दुल्ला सालिम बिहार के सीमांचल में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़े रहे हैं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो जोकीहाट विधानसभा सीट से पार्टी की तरफ से विधायकी के टिकट के भी दावेदार थे, लेकिन मौजूदा विधायक मुर्शिद आलम ने टिकट का दाम देने में उन्हें पछाड़ दिया. मौलाना की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ साजिश के भी आरोप लगे थे और AIMIM सीमांचल में पार्टी नेताओं के बीच आपसी मतभेद सामने आया था.
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