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मथुरा मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग, फिर मौलाना ने फलाहारी महाराज को दी सही तालीम!

Muslim Entry Ban Row in Mathura Adhik Mass Mela: दीवाली, होली, रक्षाबंधन, कांवड़ के बाद अब गोवर्धन के "अधिक मास मेले" में भी मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री रोकने की मांग की गई है. धर्मगुरु फलाहारी महाराज की इस मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 10, 2026, 09:11 PM IST

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मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी

Uttar Pradesh News Today: मजहब और अकीदत की बातें करने वाले लोग जब समाज को जोड़ने के बजाय बांटने की जुबान बोलने लगें, तो सवाल उठना लाजिमी हो जाता है. इसकी वजह है कि दीवाली, होली, रक्षाबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर खास आयोजन पर मुसलमानों की एंट्री और व्यापार पर रोक लगाने की मांग की गई. 

उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोवर्धन में आयोजित होने वाले आगामी "अधिक मास" मेले में मुस्लिम दुकानदारों के एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है. यह मांग श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर की है.

फलाहारी महाराज ने अपनी चिट्ठी में मेले के दौरान मुस्लिम व्यापारियों और दुकानदारों को इजाजत न देने की बात कही है. फलाहारी महाराज की इस मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि फलाहारी बाबा देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और लोगों के दिलों में फूट डालना चाहते हैं.

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यह भी पढ़ें: गोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर बैन; फलहारी बाबा ने CM योगी को लिखा पत्र

मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि किसी भी मजहबी शख्सियत का काम समाज को जोड़ना होता है, न कि लोगों को मजहब के आधार पर बांटना. उन्होंने कहा कि मेलों और मजहबी आयोजनों में हमेशा से हर समुदाय के लोग मिलजुल कर काम करते रहे हैं और यही भारत की असली पहचान भी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने यह भी कहा कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर इस तरह की मांग करना समाज में गलत संदेश देता है. उनके मुताबिक, मजहब लोगों के बीच मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पैगाम देता है, इसलिए मजहबी पदों पर बैठे लोगों को ऐसी बातें करने से बचना चाहिए, जिससे समाज में तनाव बढ़े.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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