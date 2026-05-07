देवबंद के नए प्रस्तावित नाम पर भड़क गए मौलाना; पूछा- कभी किसी भूखे को खाना खिलाए हो?

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर देवबंद के नाम बदलकर देववृन्द किए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. लंबे समय से दक्षिणपंथी संगठन देवबंद का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है. इससे पहले भी प्रदेश में कई ऐतिहासिक उर्दू नामों को बदला जा चुका है.

नाम बदलने को लेकर जारी विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी शहर या जगह का नाम बदलने से वहां रहने वाले लोगों की किस्मत नहीं बदलती, बल्कि असली बदलाव तरक्की और बुनियादी सहूलतों से आता है.

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि जब तक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, छोटे-बड़े उद्योग स्थापित नहीं होंगे, किसानों को उनकी मेहनत का सही कीमत नहीं अदा की जाएगी और शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक लोगों की जिंदगी में सुधार मुमकिन नहीं है. उनके मुताबिक, सिर्फ नाम बदलने से किसी भी समाज या क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है.

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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देवबंद का नाम देववृन्द करने की चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है. उन्होंने उदाहरण देते हुए शाहजहांपुर और मीरगंज में हुई दुखद घटनाओं का जिक्र किया, जहां आर्थिक तंगी और भूख के वजह लोगों ने अपनी जान दे दी थी.

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने शाहजहांपुर में एक ही परिवार के छह लोगों के जरिये आत्महत्या और मीरगंज में एक किसान के जरिये आत्महत्या की घटना को उन्होंने देश को शर्मसार करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के लिए नाम बदलने की सियासत करते हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने पूछा कि क्या कभी इन समस्याओं पर ध्यान दिया गया, क्या कभी भूखे को खाना दिया गया या प्यासे को पानी पिलाने की कोशिश की गई? उन्होंने जोर देकर कहा कि असली जरूरत काम करने की है, न कि नाम बदलने की. शहाबुद्दीन बरेलवी के मुताबिक, अगर सरकारें और जिम्मेदार लोग तरक्की पर ध्यान दें, रोजगार बढ़ाएं और आम जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करें, तभी समाज और देश की सूरत बदल सकती है.

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