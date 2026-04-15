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महिला आरक्षण पर पीएम मोदी के समर्थन में उतरे मौलाना, मुस्लिम महिलाओं को दी इससे दूर रहने की सलाह

Maulana Shahabuddin Razvi on Women's Reservation Bill: प्रधानमंत्री मोदी के महिला आरक्षण कानून लागू करने के ऐलान के बाद इस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इस बरेली के मशहूरा मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान चर्चा में है. इसकी वजह यह है कि एक तरह तो उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं को खास सलाह दे डाली. जानें क्यों उन्होंने ऐसा कहा?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:04 PM IST

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मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी

Women's Reservation Bill 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को आगामी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) लाने का ऐलान किया है. उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के सांसदों से इस पर समर्थन देने की अपील की है. इसके बाद देश में महिलाओं की सियासी भागीदारी को लेकर एक नई छिड़ गई है. महिला आरक्षण बिल पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण बिल में संशोधन का समर्थन तो किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को सियासत से दूर रहने की सलाह भी दे डाली.

अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिये महिला आरक्षण बिल में किए गए संशोधन का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री आधी आबादी को आरक्षण देकर उन्हें बराबरी का मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अच्छी पहल है. शहाबुद्दीन बरेलवी के मुताबिक, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और उनकी मंशा है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुनकर संसद पहुंचें, ताकि महिला नेतृत्व मजबूत होकर सामने आए.

हालांकि, मौलाना ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राय रखते हुए मुस्लिम महिलाओं को लेकर खास सलाह दे डाली. मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि उनसे  ड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान और महिलाएं यह सवाल कर रहे हैं कि क्या मुस्लिम महिलाओं को सियासत में जाना चाहिए? उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि आज की सियासत पहले जैसी नहीं रही है. उन्होंने कहा, "मौजूदा दौर की सियासत छल और कपट से भरी हुई है और यह एक दलदल की तरह है, जहां सम्मान और गरिमा बनाए रखना मुश्किल हो सकता है."

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मौलाना ने यह भी कहा कि सियासी माहौल में महिलाओं को वह इज्जत, सम्मान और शालीनता नहीं मिल पाती, जिसकी वे हकदार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सियासत में जाने पर पर्दे से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं.  शहाबुद्दीन बरेलवी के मुताबिक, इस्लाम महिलाओं को घर की शोभा मानता है और उनकी सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को तरजीह देता है, इसलिए ऐसे माहौल से दूर रहना बेहतर माना गया है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि महिला आरक्षण लागू होने के बाद 33 फीसदी आरक्षण का फायदा सभी महिलाओं को मिलेगा. कोई भी महिला चुनाव लड़ सकती है, नेतृत्व कर सकती है और सियासत में आगे बढ़ सकती है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी कि वे मौजूदा सियासी माहौल से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यही उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा.

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में "नारी शक्ति वंदन सम्मेलन" में महिला आरक्षण कानून लागू करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 2023 में पास हुआ यह कानून 2029 से पहले लागू किया जाएगा और सभी दलों से मदद मांगा. इसके लिए संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल 2026 तक बुलाया गया है, जिसमें संशोधन और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी. प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को लोकसभा में इस पर संबोधन देंगे.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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