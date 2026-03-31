"मदरसों में जिहादी...." विवादित बयान देने पर मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम धामी को नसीहत

Uttarakhand Madarsa Board: उत्तराखंड में मदरसों को लेकर सरकार का फैसला अब सियासी और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. एक ओर जहां सरकार इसे सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मानवाधिकार संस्थाओं ने शैक्षणिक अधिकारों पर हमला बताया है. इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मदरसों में नए सिलेबस के साथ पढ़ाई शुरू करने जा रही है. साथ ही इसी तारीख से राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी फैसला लिया गया है. धामी सरकार के इस विवादित फैसले का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद शमून कासमी ने खुलकर समर्थन किया है.

मोहम्मद शमून कासमी का कहना है कि मदरसों में नया सिलेबस लागू होना छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा. उनके मुताबिक इससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी, जिससे वे आगे चलकर आईएएस और पीसीएस जैसे बड़े पदों तक पहुंच सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले करीब 60 सालों में कांग्रेस सरकारों ने मदरसों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, ऐसे में मौजूदा सरकार का यह फैसला एक बड़ा बदलाव है.

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कासमी ने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि इससे मदरसों का आधुनिकीकरण होगा और छात्रों को नई तरह की पढ़ाई का मौका मिलेगा. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जिस तरह का सिलेबस लाना चाहती है, उसे लागू कर सकती है, क्योंकि इसका मकसद बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना है. शमून के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा, जिसके आधार पर सभी मदरसों में पढ़ाई संचालित की जाएगी.

हालांकि, इस फैसले को लेकर विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सरकार के इस कदम को बेहद गलत करार दिया है. उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर सरकार जो आरोप लगा रही है, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि मदरसों में जिहादी सोच सिखाई जाती है. उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मजार शरीफों को नुकसान पहुंचाया, सैकड़ों मदरसों को बंद कराया और अब मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है. शहाबुद्दीन बरेलवी ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है और ऐसे फैसलों से समाज में गलत संदेश जाता है.

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