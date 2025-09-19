"जब धीरेंद्र शास्त्री पैदा न हुए थे, उस वक्त भी मुस्लिम थे देशभक्त"... इस मौलाना ने दिया करारा जवाब

Uttar Pradesh News: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री मुस्लिम समाज के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए और अपने कथित चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं. इसी कड़ी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के एक बायन पर विवाद छिड़ गया है. दरअसल, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान देते हुए मांग कर दी कि प्रतिदिन हर मंदिर, मस्जिद और चर्च में राष्ट्रगान गाया जाए. इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरेंद्र शास्त्री हमेशा देश को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश करते हैं.

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं. उन्होंने कहा कि देशभक्ति हर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में बसी है. राष्ट्रगान को मुस्लिम अपने दिल में हमेशा रखता है. उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के दिल में देश के प्रति इज्जत तब से है जब धीरेंद्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री अभी एक यात्रा निकालने वाले हैं. मौलाना शहाबुद्दीन ने उस यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. मौलाना ने कहा कि जिस तरह की बयानबाजी पंडित धीरेंद्र शास्त्री करते हैं, इससे देश कमजोर हो रहा है. उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वह ऐसे बयानों से दो समुदायों के बीच में खाई खोदने का काम कर रहे हैं.

गौरतलब है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान देते हुए कहा कि हर रोज मस्जिदों, मंदिरों और चर्चों में राष्ट्रगान होना चाहिए. इससे देशभक्त लोगों और देशद्रोहियों की पहचान होगी. इसी बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है.