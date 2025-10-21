शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, मुसलमानों को मस्जिद में इबादत करने की दी नसीहत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे स्थित शनिवारवाड़ा के प्रांगण में तीन मुस्लिम महिलाओं द्वारा नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है. इस मामले पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों का बयान सामने आ रहा है. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं द्वारा शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, वहां नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी.

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं को शनिवारवाड़ा में जाकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी. उन्होंने शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने की घटना को गलत करार दिया. उन्होंने मुसलमानों को इस तरह के विवाद खड़े करने से बचने की नसीहत दी है.

उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में यदि इन विवादों को शुरुआती दौर में खत्म नहीं किया जाए तो इसी प्रकार की घटना बड़ा विवाद का रूप अख्तियार कर लेती है. उन्होंने कहा कि खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिद है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने उस स्थान का गौ-मूत्र से शुद्धिकरण किया. इस पर विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया. शुद्धिकरण के मामले पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की राज्यसभा मेधा कुलकर्णी को अल्लाह से डरने की नसीहत दी और कहा कि जुल्म करने वालों का समय आने पर जवाब दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के लोग अरब देशों में पूजा कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं. उन्होंने इस पर सवाल करते हुए कहा कि क्या अरब देशों में पूजा करने और मंदिर बनाने पर किसी ने रोक लगाई. उन्होंने शुद्धिकरण वाली घटना की निंदा करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है और उसके साथ बदतमीजी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हरकत को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.