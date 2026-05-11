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खुलकर खेल रहे हैं मौलाना; 2027 चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की लगा रहे हैं बोली!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने मुस्लिम समाज से सोच-समझकर वोट देने की अपील की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर न बोलने का आरोप लगाया और कहा कि अब मुसलमानों को नया राजनीतिक विकल्प तलाशने की जरूरत है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 11, 2026, 02:36 PM IST

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खुलकर खेल रहे हैं मौलाना; 2027 चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों की लगा रहे हैं बोली!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने मुस्लिम वोटरों के नाम खुला पत्र लिखा है और उन्होंने मुसलमानों को आगामी चुनावों में अपने समाज के हितों को देखते हुए वोट करने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के चीफ मुस्लिम समाज के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलते हैं और उनका झुकाव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर है. 

उन्होंने पत्र में मुस्लिम समाज को कहा, "मैं इस पत्र के जरिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस मुद्दे पर सभी उलमा, दानिश्वर, डॉक्टर, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोगों को मिल बैठकर विचार विमर्श करना होगा. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का रवैया मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, वो खुद मुस्लिम समाज के मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं, साफ्ट हिंदुत्व की तरफ उंका झुकाव है."

पत्र में आगे कहा गया, "आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को दूसरी बार और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दुआ की थी. आपको यह भी याद होगा कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे तो उस वक्त तक मुख्यमंत्री हाउस तैयार नहीं था, अखिलेश यादव जी योगी जी से मिलने पहुंचे, उनको शुभकामनाएं दी, ये भी कहा कि जब तक आपका घर तैयार नहीं हो जाता उस वक्त तक आप मेरे घर मे रहिए."

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पत्र में आगे कहा गया, "नोएडा में एक दावत के फोटो खूब वायरल हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के बड़े-बड़े लीडरान और भाजपा के बड़े-बड़े लीडरान आपस में ठठ्ठा लगाकर खाना खा रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का भय, डर, और खौंफ दिखाकर वोट मांगते हैं. वे कहते हैं कि अगर सपा को वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी और अगर भाजपा आ जायेगी तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी इसीलिए सपा को वोट दो और सपा ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है. सपा के दो चेहरों को आप लोगों ने देख लिया और इसी तरह बहुत सारे सबूत मौजूद हैं."

पत्र में मुस्लिम समाज से अपील करते हुए लिखा गया, "ऐ मेरी कौम के लोगों! मेरे उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि साल 2027 का चुनाव मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. अब बहुत हो गया सपा को वोट देते हुए, विकल्प तलाश करना होगा, और उस विकल्प को मजबूती के साथ में खड़ा करना पड़ेगा. अब सपा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है. देश और प्रदेश का सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है. मुस्लिम लीडरान हर मुद्दे पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं. इसलिए अब हमको और आपको कौम के हितों का ध्यान रखते हुए कुछ बड़े फैसले लेने होंगे. ख़ुदा करे आप सभी लोग खैरियत से रहें."

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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