Zee SalaamIndian Muslimटी-20 वर्ल्ड कप पर बवाल; बांग्लादेश के इस फैसले पर भड़के मौलाना ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

टी-20 वर्ल्ड कप पर बवाल; बांग्लादेश के इस फैसले पर भड़के मौलाना ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

Bangladesh T-20 Controversy: बांग्लादेश ने भारत में T-20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से मना कर दिया है. इस फैसले के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारों से मांग करते हुए कहा कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:02 AM IST

टी-20 वर्ल्ड कप पर बवाल; बांग्लादेश के इस फैसले पर भड़के मौलाना ने सरकार से कर दी बड़ी मांग

Bangladesh T-20 Controversy: बांग्लादेश ने भारत में होने वाले आगामी टी-20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर खेल जगत के साथ-साथ राजनीतिक और धार्मिक बयानबाजी तेज है. इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गुरुवार (22 जनवरी) को बांग्लादेश पर निशाना साधा.

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्णय में भारत सरकार का दखल होता है. ये बोर्ड खेल मंत्रालय के अधीन आता है. उन्होंने कहा कि इन लोगों को फैसला लेते समय इन सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं तो इस स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है.

मौलाना ने शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अगर इन सच्चाइयों को ध्यान में रखकर खेल, खेले जाएंगे तो लोग इसकी सराहना करेंगे, नहीं तो भारत में लोग इसका बहिष्कार करेंगे. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात बहुत नाजुक और खतरनाक हैं, जहां चरमपंथी विचारधारा वाले लोग अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और उन पर ज्यादती कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदार लोगों से यह कहना चाहते हैं कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. 

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर हाल ही में भारत में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इन विरोध प्रदर्शनों में मांग की गई कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की KKR टीम से बाहर निकाला जाए. विवाद को बढ़ता देख भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बीते 3 जनवरी को KKR को निर्देश दिया कि वह अपनी टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रीलिज कर दें. इसी फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ऐलान कर दिया कि उनकी टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी. बांग्लादेश ने अपने फैसले को दोबारा दोहराते हुए 22 जनवरी को भी कहा कि उनकी टीम भारत में T-20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

muslim newsBangladesh T20 ControversyMaulana Shahabuddin Razviminority newsmuslim world news

